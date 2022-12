Les 5 découvertes scientifiques record de 2022

De la biologie à l’espace, en via l’archéologie et la technologie, l’année qui s’achève n’a pas fait exception en matière de nouvelles premières.

Avec la fin de 2022, il est temps de faire le bilan, également pour le monde scientifique qui, comme chaque année, a pu atteindre des objectifs incroyables, marquant une nouvelle série fascinante de découvertes. Cinq, en particulier, entrent à juste titre parmi les primates les plus significatifs des 12 derniers mois, en raison de l’importance du travail de recherche et pour avoir mis en lumière les mystères et les merveilles de la nature et de l’Univers dans lequel nous vivons. De la biologie à l’espace, en via l’archéologie et la technologie, voici les découvertes scientifiques qui ont mérité une place dans le livre des records.

La plus grande bactérie unicellulaire du monde

Il mesure environ 1 centimètre de long et n’a pas besoin de microscope pour être observé. C’est une bactérie d’une nouvelle espèce, Thiomargarita magnifique, qui vit dans les forêts de mangroves des Petites Antilles caribéennes, découverte par des chercheurs de l’Université des Antilles à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Environ 50 fois plus grosse que les autres espèces de grandes bactéries et 5 000 fois plus grosse que les bactéries traditionnelles, cette géante unicellulaire dissimule cependant la raison qui l’a poussée à évoluer pour atteindre de telles dimensions. Une possibilité, selon les chercheurs, est que sa longueur l’aide à obtenir l’oxygène et le sulfure dont il a besoin pour survivre.

La bactérie Thiomargarita magnifica (illustrée à côté d’un centime pour l’échelle) mesure en moyenne environ 1 centimètre de longueur / Crédit : T. Tymil

La plus grande colonie de poissons jamais connue

Cinq cents mètres sous la glace qui recouvre la mer de Weddel en Antarctique abrite la plus grande colonie de reproduction de poissons au monde. Des chercheurs de l’Institut Alfred Wegener de Bremerhaven, en Allemagne, qui sont tombés pour la première fois sur la colonie massive, estiment qu’elle se compose de 60 millions de nids actifs de poisson des glaces de Jonas (Neopagetopsis) couvrant une superficie d’au moins 240 kilomètres carrés, presque autant que l’île. d’Elbe et l’île de Giglio réunies.

Le poisson des glaces de Jonah crée des nids circulaires où il peut pondre plus de 1 000 œufs / Crédit : Alfred Wegener Institute

La première opération chirurgicale de l’histoire

La première opération chirurgicale de l’histoire remonte à environ 31 000 ans. C’est la conclusion à laquelle est parvenue l’équipe de recherche dirigée par l’archéologue Tim Maloney de l’Université Griffith de Southport, en Australie, qui, après avoir étudié des restes d’ossements humains trouvés dans une grande grotte de l’île indonésienne de Bornéo, a identifié des signes d’une ancienne amputation dans le jambe gauche d’un individu, qui a survécu pendant au moins six à neuf ans après la chirurgie. Cette découverte repousse l’origine de la chirurgie il y a environ 20 000 ans.

Ce squelette humain (montré de la taille vers le bas) de l’île de Bornéo témoigne que le bas de la jambe gauche a été amputé il y a environ 31 000 ans / Crédit : Maloney et al. Nature 2022

Le supercalculateur le plus rapide du monde

Dans le domaine du traitement des données, l’établissement du nouveau record de vitesse époustouflant est un supercalculateur innovant, appelé Frontier, capable d’effectuer 1,1 quintillion de calculs en une seconde seulement. Cela fait de la machine, exploitée par le laboratoire national d’Oak Ridge du Tennessee, le premier ordinateur exascale, un ordinateur capable d’exécuter au moins 1018 opérations par seconde. Le deuxième ordinateur le plus rapide, le Fugaku du RIKEN Center for Computational Science à Kobe, au Japon, affiche 442 quadrillions (ou 1015) opérations par seconde. La possibilité de l’informatique exascale devrait conduire à des percées dans tous les domaines, de la science du climat à la santé en via la physique des particules.

Le supercalculateur Frontier du laboratoire national d’Oak Ridge a officiellement atteint le cap de l’informatique exascale / Crédit : Carlos Jonesnes/ORNL/U.S. Department of Energy

Le trou noir le plus proche de la Terre

Le dernier record de ce classement, et non des moindres, a été réalisé par l’équipe d’astrophysiciens qui a analysé les données du télescope spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) et découvert l’existence du trou noir le plus proche de la Terre. Surnommé Gaia BH1, il se trouve « à seulement » 1 560 années-lumière de notre planète et est deux fois plus proche que le précédent trou noir que l’on pensait être le plus proche de la Terre. Dix fois plus massive que le Soleil, elle orbite autour d’une étoile semblable à notre étoile mère, mais pourrait bientôt perdre sa primauté. En fait, les chercheurs estiment qu’il y a au moins 100 millions de trous noirs dans la Voie lactée, dont la plupart sont cependant invisibles et donc difficiles à trouver. Mais lorsque le télescope Gaia, qui cartographie plus d’un milliard d’étoiles, publiera son prochain ensemble de données dans quelques années, des trous noirs encore plus proches pourraient émerger.

Illustration des vents stellaires d’une étoile compagne qui pourraient s’accumuler sur le trou noir Gaia BH1, lui donnant un fin halo déformé par la gravité / Crédit : GAIA/ESA, DPAC