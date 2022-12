Adieu les réminiscences de Windows 8 dans Windows 11

Nous savons déjà que les soi-disant Moments nous permettront de profiter des mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 au cours de l’année 2023. De plus, nous avons maintenant pu entrevoir certains des changements en cours de développement, bien que cachés pour le moment. Nous allons voir quels éléments Microsoft met à jour qui n’avaient pas été mis à jour depuis l’époque de Windows 8.

Windows 11 supprime les derniers vestiges de l’interface Metro

Selon des sources proches du développement, les concepteurs de Microsoft ont proposé plusieurs modifications pour remplacer les boîtes d’alerte contextuelles du système d’exploitation. Comme vous le savez probablement, les fenêtres contextuelles Windows ont été relookées pour la dernière fois avec Windows 8. Windows 10 ou même certaines fonctionnalités de Windows 11 sont basées sur la conception de l’ère Metro.

Microsoft souhaite remplacer toutes les fenêtres contextuelles restantes de Windows 8 et Windows 7 par WinUI et l’aspect moderne de Windows 11. Comme le montrent les captures d’écran ci-dessous, Microsoft teste un nouveau look pour toutes les fenêtres contextuelles d’alerte dans Windows 11. Ces fenêtres contextuelles utilisent désormais WinUI. et ont également des coins arrondis.

Bien sûr, les boutons à l’intérieur des boîtes contextuelles sont également arrondis pour un look plus moderne et pour le rendre plus beau. Dans le cadre de la mise à jour, Microsoft supprime les arrière-plans accentués avec des couleurs plus courantes, telles que le gris foncé en mode sombre ou le blanc en mode clair.

Microsoft a déjà commencé à tester un look moderne pour les pop-ups comme Windows Firewall, « Renommer ce PC », « Réinitialiser ce PC », etc. Plus de boîtes d’application Paramètres utilisent une interface moderne avec prise en charge des thèmes sombres, des coins arrondis, etc. La boîte de dialogue remaniée « Retour à la version précédente » il a également un nouveau look dans Windows 11.

Bien entendu les pages « Changer le nom de ce PC » Soit « Réinitialiser ce PC » Ils ne sont pas très visités par les utilisateurs, mais la mise à jour est une autre étape importante dans la modernisation du système d’exploitation.

Une rénovation totale… par étapes

Grâce à WinUI et aux coins arrondis, il semble que Windows 11 ait atteint son propre style. Cela s’applique également aux autres produits Microsoft. Comme toujours, beaucoup de choses peuvent changer au cours des prochaines années, car Windows est toujours en développement. En fait, Microsoft envisage déjà Windows 12, selon les rumeurs.

Dans les versions de production, nous avons déjà vu des éléments d’interface utilisateur importants tels que le panneau de configuration, le menu contextuel, le centre de notification et les boutons utilisant WinUI. Il convient de noter que les idées de conception Fluent Design, WinUI et les coins arrondis existent depuis trois à quatre ans.