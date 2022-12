Comment ajouter un chapeau de Père Noël à votre Memoji avec Animoji sur iPhone et iPad

Si vous avez un nouvel iPhone ou iPad, Apple vous permet de créer un personnage Animoji personnalisable appelé Memoji. Un Memoji peut vous ressembler ou avoir un look totalement différent. Vous voulez ajouter un chapeau de Père Noël à votre Memoji ou créer votre propre personnage de Père Noël ? Voici comment rendre Memoji plus festif pour les vacances…

Vous pouvez créer un personnage Memoji dans l’application Animoji dans Messages sur iPhone ou iPad. Lisez notre guide étape par étape pour savoir comment créer un nouveau Memoji. Les personnages Memoji seront également synchronisés entre les appareils via iCloud.

Une fois votre personnage Memoji créé, l’astuce pour ajouter un chapeau de Père Noël festif se trouve dans la catégorie couvre-chef qui est la dernière option de la liste.

Le bonnet de Noel est en bas de la liste, mais vous ne le reconnaîtrez peut-être pas sans sa couleur rouge emblématique. Vous pouvez personnaliser la couleur du chapeau avec le sélecteur de couleur en haut de la catégorie couvre-chef.

Un simple rouge ne fait pas partie des couleurs prédéfinies, mais vous pouvez appuyer sur l’option multicolore pour choisir parmi plus de couleurs, y compris le rouge. Appuyez sur le cercle rouge pour le sélectionner ou utilisez le curseur qui apparaît après avoir appuyé dessus pour choisir entre une nuance de rouge plus profonde ou une version plus vibrante.

Et c’est tout! Votre personnage Memoji arborera désormais un nouveau chapeau de Père Noël brillant pendant les vacances… ou toute l’année si vous souhaitez poursuivre les festivités dans la nouvelle année.

Si vous voulez vraiment être créatif, vous pouvez même concevoir vos propres personnages Memoji de M. et Mme Santa Clause dans l’application Animoji dans Messages. Les personnages Animoji et Memoji peuvent également être utilisés dans l’application appareil photo Messages ou même lors d’appels vidéo FaceTime !

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :