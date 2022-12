Ce sont toutes les nouvelles de Microsoft 365 pour cette semaine

Microsoft 365 vise à remplacer Office 365 et à nous offrir une infinité de services et de produits. Ceux-ci sont également mis à jour chaque semaine et nous recevons des fonctions intéressantes pour en tirer encore plus. Jetons un coup d’œil aux mises à jour de cette semaine des différents produits Microsoft 365 et à leur date d’arrivée.

Microsoft Teams : Mentionnez tout le monde dans le chat

Les utilisateurs de Teams auront désormais un nouveau type de mention dans leurs discussions et réunions de groupe. La fonctionnalité étiquetée 101573 dans la feuille de route Microsoft 365 ajoutera l’option « Tout le monde » dans les options de mention. Par conséquent, en sélectionnant Tout le monde comme option de mention, tous les utilisateurs associés au groupe recevront une notification les en alertant.

La fonctionnalité devrait commencer à être déployée fin janvier et être généralement disponible fin février de l’année prochaine pour les utilisateurs de bureau, iOS et Android.

Exporter dans le centre d’administration Teams

Microsoft a annoncé qu’il ajoutera une nouvelle fonctionnalité étiquetée 85704 dans la feuille de route Microsoft 365. La fonctionnalité d’exportation permettra aux administrateurs de télécharger des données à partir de pages de liste telles que la page de liste d’équipe, la page de liste de membres, la page de liste de chaînes et la page de liste d’utilisateurs au format CSV. dossier. Cette fonctionnalité devrait être généralement disponible l’année prochaine, en mars.

Grâce à la fonction d’exportation, les administrateurs pourront appliquer des filtres à ces pages de liste et exporter la liste filtrée au lieu d’avoir à exporter la liste entière.

Prétester le délai d’expiration de la session inactive pour Microsoft 365 Web Apps

Le 13 décembre, Microsoft a commencé à déployer le délai d’expiration des sessions inactives, une fonctionnalité conçue pour « Autoriser les administrateurs informatiques à configurer une politique de délai d’expiration à l’échelle du locataire pour déconnecter automatiquement les utilisateurs après une période d’inactivité dans les applications Web Microsoft 365. »

La fonctionnalité intitulée 55183 dans la feuille de route Microsoft 365 vous aidera à protéger les données sensibles de votre entreprise. Afin qu’ils ne soient pas accessibles aux personnes non autorisées. Cela facilitera également le travail sur des appareils partagés ou non gérés. Selon Microsoft, « Cette fonctionnalité est une amélioration par rapport aux paramètres actuels de délai d’inactivité spécifiques à l’application dans Outlook Web App (OWA) et SharePoint Online (SPO). »

La fonctionnalité devrait être disponible fin août. Les administrateurs pourront définir la durée pendant laquelle un utilisateur peut rester inactif dans une application Web Microsoft 365 avant d’être automatiquement déconnecté. Pour y accéder, vous devrez utiliser l’UX dans le centre d’administration Microsoft 365.

Maintenant disponible pour recevoir tous les messages de chat dans tous les domaines

Le modèle d’autorisations Receive All Messages (RSC), développé à l’origine pour les API Microsoft Teams Graph, est étendu aux scénarios de bot. Cette fonctionnalité était disponible à l’étendue du canal et est maintenant étendue à l’étendue du chat. Avec RSC, les propriétaires de conversation peuvent consentir à ce qu’un bot reçoive tous les messages de l’utilisateur dans les chats et les canaux standard sans être @mentionnés.