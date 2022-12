À faire et à ne pas faire pour nettoyer votre iPhone sale (et pourquoi vous devriez en faire une habitude)

Des études ont montré que nos smartphones sont généralement plus sales qu’un siège de toilette, transportant des dizaines de milliers de bactéries, il est donc sain de prendre l’habitude de nettoyer régulièrement votre iPhone. Mais qu’est-ce qui est sûr ou qu’il est préférable d’utiliser ? Voyons comment nettoyer l’iPhone étape par étape à faire et à ne pas faire.

Pendant de nombreuses années, Apple n’a pas mentionné l’utilisation d’alcool ou de lingettes Clorox sur iPhone, mais à partir de 2020, il a partagé qu’ils pouvaient tous les deux être utilisés (avec un inconvénient mineur expliqué ci-dessous).

Avec la saison du rhume et de la grippe qui bat son plein, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour créer une habitude régulière de nettoyer votre iPhone. De plus, renoncer à utiliser votre iPhone pendant que vous êtes aux toilettes est un moyen facile de le garder considérablement plus propre.

Comment nettoyer l’iPhone

Nettoyage de l’iPhone

N’utilisez pas de sprays de nettoyage (pas d’eau de Javel, pas de peroxyde d’hydrogène, etc.)

Ne pas utiliser d’air comprimé

Ne laissez pas de câbles branchés sur votre iPhone

N’immergez pas ou ne vaporisez pas de produits de nettoyage dans les ouvertures de l’iPhone

Meilleurs articles pour nettoyer l’iPhone

Étapes pour nettoyer votre iPhone

Apple dit à éteignez votre iPhone avant de le nettoyer Assurez-vous que c’est aussi débranché de câbles ou d’accessoires Essuyez votre iPhone avec un chiffon en microfibre propre Humidifiez légèrement votre chiffon avec de l’eau si nécessaire À désinfecter l’iPhoneutilisez une lingette Clorox ou de l’alcool isopropylique/éthylique à 70 % sur votre chiffon et essuyez votre appareil Utilisez délicatement un cure-dents pour casser et enlever les endroits difficiles d’accès – assurez-vous de ne pas percer les grilles, les micros ou d’autres composants importants. Blue Tack est un autre excellent moyen d’éliminer la saleté et la crasse des grilles des haut-parleurs, etc.

Mise en garde contre les lingettes Clorox et l’alcool

Le seul inconvénient de l’utilisation de lingettes Clorox ou de lingettes alcoolisées sur votre iPhone est qu’Apple dit qu’il peut user le revêtement oléophobe (résistance aux empreintes digitales).

Une solution simple ici consiste à mettre un protecteur d’écran pour empêcher les lingettes de nettoyage d’endommager le revêtement de l’écran de votre iPhone.

Il existe de nombreux protecteurs d’écran en verre abordables pour iPhone entre 8 $ et 30 $, et si vous n’en avez pas essayé un depuis un moment, ils sont plus faciles à installer.

Nettoyants UV pour smartphones

PhoneSoap est probablement la marque la plus populaire lorsqu’il s’agit de désinfecter votre iPhone avec de la lumière UV.

La société utilise des ampoules UV-C à 360 degrés pour tuer 99,9% des bactéries et des virus, la société affirmant que les résultats sont cliniquement prouvés. Ce désinfectant portable pour smartphone charge également votre appareil pendant qu’il est en cours de nettoyage (dispose à la fois d’un port USB-C et USB-A).

PhoneSoap 3 se vend généralement 59 $ avec PhoneSoap Pro à 119 $. La société propose également son plus grand produit HomeSoap qui nettoie une grande variété d’articles.

Merci d’avoir lu notre guide sur la façon de nettoyer l’iPhone !

