Un jean original de 165 ans retrouvé dans un naufrage vendu aux enchères pour 114 000 $

La maison de vente aux enchères Holabird Americana a vendu aux enchères une paire de jeans Levi Strauss & Co vieille de 165 ans récupérée de l’épave du SS Central America qui a coulé en 1857 dans un ouragan.

Crédit : Holabird Americana

Une paire de jeans de la célèbre société américaine Levi Strauss & Co datant de 1857 a été récupérée de l’épave d’un bateau à vapeur – un bateau à vapeur – coulé en septembre de la même année au large des côtes de la Caroline. Le pantalon de 165 ans montre clairement son très long séjour au fond de l’océan Atlantique, mais sa valeur symbolique n’en a pas été altérée le moins du monde : il a en effet été vendu aux enchères par la maison américaine Holabird pour la somme incroyable de 114 mille dollars. Pas étonnant, étant donné que l’entreprise de fabrication n’avait été fondée que 4 ans plus tôt à San Francisco par l’entrepreneur germano-américain naturalisé Levi Strauss, qui s’était installé en Californie pendant la ruée vers l’or pour ouvrir une entreprise de tissus, comme celle déjà dirigée avec les frères en New York.

C’est précisément la nécessité d’habiller les mineurs engagés dans la récupération du métal précieux qui a conduit à la création de jeans en denim robustes par l’entreprise, qui les a brevetés « seulement » en 1873. Cependant, elle produisait déjà depuis vingt ans des vêtements de travail, tels que jeans trouvés dans l’épave du SS Central America, le navire de 85 mètres coulé par un ouragan de classe 2 en 1857. Le navire est connu sous le nom de « Ship of Gold » pour avoir transporté 13 600 kilogrammes d’or – d’une valeur actuelle d’environ 730 millions de dollars – qui s’est retrouvé au fond de la mer, avec les corps de 425 de ses 578 passagers. Parmi eux se trouvaient de nombreux chercheurs d’or. Le navire était parti d’un port panaméen le 3 septembre 1857 et était à destination de New York; le 9 septembre, il rencontra un ouragan qui détruisit les mâts et les deux roues latérales (typiques des bateaux de l’époque), le laissant à la dérive dans la mer agitée. Environ 150 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont réussi à se sauver en montant à bord des canots de sauvetage. À 20 h 00 le 12 septembre, le SS Central America a coulé avec environ 500 personnes à bord; une cinquantaine ont été récupérés à l’eau, les 3 autres sur un canot de sauvetage de fortune une semaine après le naufrage. Tous les autres ont perdu la vie.

L’épave a été localisée en 1988 à l’aide d’un petit sous-marin télécommandé (ROV) par le Columbus-America Discovery Group de l’Ohio. Après la découverte, les missions de récupération de la précieuse denrée ont commencé – en plus de l’or, des bijoux, des pièces de monnaie et d’autres trouvailles – qui se sont retrouvées au centre d’un âpre différend juridique entre des dizaines de compagnies d’assurance (qui ont payé les dommages à la moitié des 800 ) et les découvreurs du navire. Parmi les nombreux objets récupérés, il y a aussi les jeans mis aux enchères lors de la vente aux enchères Holabird Americana, dont les signes sont liés au conteneur détérioré, une vieille malle. Selon les analyses, il s’agit d’un pantalon de mineur avec un rabat à cinq boutons, avec un style, une forme et des dimensions similaires à ceux du vêtement qui est encore vendu aujourd’hui par l’entreprise de fabrication.