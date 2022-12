Les Game Awards 2022, comment sont choisis les gagnants ?

Année après année, les mêmes débats. Que si ce jeu mérite la nomination plutôt qu’un autre, que si celui-ci est injustement parmi les gagnants… quoi qu’il arrive, il y aura toujours un point de friction aux Game Awards, le gala de récompenses organisé par Geoff Keighley. Le journaliste chevronné est de retour avec plus d’annonces et de surprises, mais comment fonctionne exactement le système de vote qui choisit les gagnants ?

L’édition 2022 suit exactement la même procédure que les années précédentes, ce qui indique que la sélection des gagnants dans chacune des catégories se fait par un système hybride : d’une part, des centaines de médias du monde entier servent de jury; d’autre part, le public peut également voter. Cependant, comme nous le verrons ci-dessous, les pourcentages sont différents :

Des nominations aux gagnants

Les nominés de presque toutes les catégories sont choisis par un jury de plus de 100 médias spécialisés dans les jeux vidéo et influenceurs. Chacun d’eux procède au vote en toute confidentialité et établit sa liste parmi les différents membres de la rédaction. Il convient de noter que ni Geoff Keighley ni le conseil consultatif ne sont impliqués dans le processus, il découvre donc les lauréats en même temps que le public.

Les lauréats sont choisis sur la base du vote du jury (90%) et du vote du public (10%). Les fans ont la possibilité de voter à la fois sur le site Web The Game Awards et sur le serveur Discord correspondant jusqu’au mercredi 7 décembre à 18h PT (jeudi 8 décembre à 3h00 CET).

Dans la section questions-réponses des Game Awards, l’organisation justifie de ne pas utiliser 100% du vote du public pour sélectionner les gagnants. « Étant donné que certains joueurs n’ont qu’une seule plate-forme, le vote public désavantage les jeux développés pour une seule plate-forme. » Dans la catégorie Player’s Choice, le public est celui qui décide à 100% quel est son jeu de l’année.

Les Game Awards 2022 ont lieu le 8 décembre (tôt le matin du 9 décembre en France). Steam a annoncé qu’il offrirait un Steam Deck toutes les minutes.

Source | Les récompenses du jeu