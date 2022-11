comment réparer la barre de son samsung qui ne fonctionne pas

Les barres de son sont un excellent moyen d’améliorer l’expérience sonore de votre téléviseur. Avec de nombreux téléviseurs intelligents minces, c’est toujours une bonne idée de coupler une barre de son pour obtenir la meilleure expérience audio. Samsung est une marque qui fabrique non seulement des téléviseurs intelligents, mais fabrique également une large gamme de barres de son. Comme vous vous en doutez, les barres de son de Samsung sonnent bien. Mais, comme c’est le cas avec tous les appareils électroniques, il y aura toujours un moment où vous pourriez avoir un problème avec votre barre de son Samsung.

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles votre barre de son Samsung peut ne pas fonctionner. Il est possible qu’il n’y ait pas de sortie audio, des problèmes de changement de source, un son déformé ou peut-être même une sorte de bug qui pourrait causer des problèmes avec la sortie audio de la barre de son Samsung. Quel que soit le problème, il y a toujours un moyen de résoudre le problème. Lisez la suite pour connaître les différentes méthodes de dépannage que vous devez suivre pour résoudre la barre de son Samsung qui ne fonctionne pas.

Résoudre le problème de la barre de son Samsung qui ne fonctionne pas

Quel que soit le problème auquel vous pourriez être confronté avec la barre de son Samsung, vous pourrez résoudre le problème immédiatement.

Redémarrez la barre de son Samsung

L’une des méthodes les plus courantes suivies universellement pour tous les appareils électroniques devra être de l’alimenter puis de l’allumer. Vous pouvez le faire soit en utilisant la télécommande incluse pour l’éteindre ou l’allumer, soit simplement utiliser le bouton d’alimentation situé sur la barre de son pour la redémarrer. Une fois que vous redémarrez, la plupart des bugs devraient être éliminés et cela devrait fonctionner parfaitement.

Vérifiez les câbles

Une autre raison pour laquelle votre barre de son Samsung pourrait ne pas fonctionner correctement pourrait simplement être des câbles défectueux ou endommagés. Assurez-vous que votre câble d’alimentation et les câbles HDMI ARC ne sont pas endommagés et ne présentent aucune sorte de coupures ou de fentes. Les câbles trop pliés ont tendance à être endommagés à l’intérieur et donc à refuser de fonctionner. Vérifiez donc et remplacez les câbles si nécessaire.

Assurez-vous que la source audio est correcte

Différentes barres de son ont différents supports de sortie audio. Certains d’entre eux ont l’audio Bluetooth, certains via le câble AUX, certains via Co-axial et d’autres via le port HDMI ARC. Dans ce cas, assurez-vous que la source de sortie audio de votre barre de son est réglée sur la bonne. Parce que s’il est réglé sur la mauvaise source audio, vous n’entendrez aucune sorte de sortie audio même si votre barre de son est connectée au téléviseur.

Activer le son du téléviseur et de la barre de son

Un autre problème commun que beaucoup de gens ont est que la barre de son ne lit pas l’audio même si l’appareil est bien connecté et a été réglé sur la bonne source audio. Dans ce cas, il est conseillé de vérifier les niveaux sonores de votre téléviseur et de votre barre de son, il est possible que les deux appareils aient réglé le volume trop bas ou aient été coupés par erreur par l’utilisateur. Activez le son et augmentez le volume pour obtenir la sortie audio de votre barre de son Samsung.

Assurez-vous que votre téléviseur et votre barre de son sont allumés

Cela peut sembler idiot, mais beaucoup de gens oublient de vérifier s’ils ont réellement allumé les appareils. Si les appareils ne sont pas alimentés et commutés sur les bonnes sources, vous n’obtiendrez aucun type de sortie audio. Par conséquent, vérifiez toujours que votre téléviseur ou tout autre appareil auquel la barre de son est connectée ainsi que la barre de son sont allumés et configurés pour lire de l’audio.

Branchez sur le bon port audio HDMI

Certains téléviseurs auront deux ports HDMI différents. L’un sera pour votre sortie vidéo et l’autre pour votre sortie audio. Si vous avez connecté le câble au mauvais port de votre téléviseur, débranchez-le et vérifiez que vous l’avez connecté au port HDMI qui vous permet d’envoyer des sorties audio Une fois les câbles branchés sur les bons ports, vous devriez être entendre la lecture audio via votre barre de son Samsung.

Activez TV SoundConnect (SoundShare) et modifiez les paramètres [for Samsung TVs]

Après avoir connecté la barre de son à votre téléviseur, assurez-vous d’activer TV SoundConnect (SoundShare) et de modifier certains paramètres.

Ouvrez les paramètres sur votre téléviseur Samsung. Sélectionnez Son dans Paramètres > Paramètres des haut-parleurs > TV SoundConnect > Ajouter un nouvel appareil > Activé. C’est ça.

Vous devez maintenant modifier certains paramètres. Dans les paramètres des haut-parleurs, vous devez modifier les paramètres sur TV SoundConnect (SoundShare).

Ajuster les paramètres des haut-parleurs du téléviseur

Certains téléviseurs intelligents ou tout téléviseur ordinaire d’ailleurs vous obligeront à modifier les paramètres de sortie audio lorsque vous connectez un home cinéma, une barre de son ou même n’importe quel haut-parleur d’ailleurs. Certains téléviseurs tels que ceux de Samsung vous obligent à modifier les paramètres de sortie audio. Si vous utilisez un téléviseur Samsung, vous voudrez peut-être consulter ce guide pour savoir comment connecter facilement votre barre de son Bluetooth au téléviseur.

Si vous êtes connecté à une barre de son via HDMI ARC, vous souhaiterez peut-être suivre ces étapes pour modifier les paramètres des haut-parleurs du téléviseur sur votre téléviseur Samsung.

Saisissez la télécommande du téléviseur pour votre téléviseur Samsung et appuyez sur le bouton Menu. Sélectionnez l’option Paramètres, puis Audio et Son. Maintenant, choisissez Speaker Select suivi de Speaker Settings. Vous pouvez l’activer ou choisir le type d’appareil connecté à votre téléviseur. Cette option de paramètres variera légèrement d’un modèle de téléviseur Samsung à un autre modèle de téléviseur Samsung.

Réinitialisez votre téléviseur

Si vous pensez que votre téléviseur pourrait être à l’origine de l’absence de lecture audio sur votre barre de son, vous voudrez peut-être envisager de réinitialiser votre téléviseur. Si vous avez un téléviseur Samsung, vous voudrez peut-être suivre ce guide pour savoir comment résoudre les problèmes d’absence de son sur votre téléviseur. Vous pouvez effectuer une réinitialisation sur votre téléviseur en suivant nos guides conçus pour les téléviseurs Samsung, les téléviseurs Vizio, les téléviseurs Hisense, les téléviseurs TCL, les téléviseurs Sharp et les téléviseurs LG.

Réinitialiser la barre de son

Si vous pensez que votre téléviseur fonctionne parfaitement bien et que vous avez un beignet avec votre barre de son Samsung, vous souhaiterez peut-être effectuer une réinitialisation matérielle sur l’appareil. La réinitialisation effacera tous les paramètres enregistrés ou les appareils couplés que vous auriez pu connecter à la barre de son via Bluetooth.

Puissance de la barre de son Appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche INIT OK. La barre de son Samsung sera maintenant réinitialisée en usine. Connectez et branchez la barre de son pour voir si elle lit le son et fonctionne comme prévu.

Mettre à jour le logiciel de la barre de son Samsung

Oui, les barres de son Samsung reçoivent des mises à jour logicielles. Pas via OTA comme la façon dont vous mettriez à jour vos téléviseurs Samsung, mais vous devrez installer manuellement les mises à jour. Vous pouvez suivre ces étapes pour télécharger et installer la mise à jour de votre barre de son Samsung.

Sur votre PC, lancez votre navigateur Web préféré. Maintenant, dirigez-vous vers l’officiel Page de téléchargement Samsung. Naviguez à travers les téléviseurs et les cinémas maison, suivis des cinémas maison et enfin des barres de son. Sélectionnez le modèle de votre barre de son ici. Vous pourrez maintenant télécharger le fichier mis à jour pour votre barre de son. Copiez le fichier de mise à jour téléchargé sur une clé USB. Branchez la clé USB sur votre barre de son et allumez-la. Changez la source de votre barre de son en USB. La barre de son installera automatiquement la mise à jour du micrologiciel Une fois la mise à jour terminée, vérifiez si la barre de son fonctionne et est capable de lire l’audio de la source à laquelle elle est connectée.

Faites réparer la barre de son

Même si après toutes ces méthodes de dépannage, votre barre de son Samsung refuse de fonctionner, vous voudrez peut-être la faire vérifier et la remplacer si elle est sous garantie. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours vérifier et voir si l’appareil peut être réparé et s’il est économique de réparer la barre de son. Sinon, vous pouvez toujours vous procurer une barre de son plus récente de Samsung ou peut-être de tout autre fabricant pour changer.

Mots de clôture…

Ceci conclut le guide sur la façon de réparer une barre de son Samsung qui ne fonctionne pas. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous. Par ailleurs, vous pouvez partager vos solutions de contournement pour réparer la barre de son si vous avez déjà rencontré un problème similaire avec l’audio ne jouant pas à partir de votre barre de son Samsung.

