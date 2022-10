FIFA 23, Road to the Knockouts : qu’est-ce que c’est, les joueurs choisis et comment ils sont mis à niveau

FIFA 23 confirme le fonctionnement de l’une des promotions les plus attendues par la communauté : Road to the Knockouts. Les trois compétitions interclubs européennes permettent aux joueurs sélectionnés d’améliorer leur classement en fonction des performances de leurs équipes lors des 3 matches restants de la phase de groupes. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Comment les joueurs de Road to the Knockouts s’améliorent-ils ?

Road to the Knockouts, comme son nom l’indique, est la promotion dédiée à la seconde moitié de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, Europa League et Conference League. Les joueurs choisis peuvent s’améliorer deux fois en fonction des facteurs suivants : que leur équipe gagne 2 matchs sur les 3 restants et se qualifie pour les huitièmes de finale.

Par exemple, si le Real Madrid parvient à battre le Celtic Glasgow et le Red Bull Leipzig, l’article RTTK de Fede Valverde ajoutera automatiquement une mise à jour garantie. Avec ces victoires par rapport à son statut actuel de vainqueur de groupe, il est mathématiquement qualifié pour les huitièmes de finale, ce qui lui permet de remporter la deuxième mise à jour. Il n’a pas transpiré quel niveau d’amélioration ils atteindront.

Premiers joueurs confirmés

AD : Leo Messi, 92 ans, Paris Saint-Germain

MOC : Müller, 88 ans, Bayern Munich

ST : Aubameyang, 89 ans, Chelsea

IE : Foden, 88 ans, Manchester City

CM : Valverde, 87 ans, Real Madrid

DC : Süle, 87 ans, Borussia Dortmund

CM : Lemar, 86 ans, Atlético Madrid

AD : Raphinha, 86 ans, FC Barcelone

DC : Konaté, 85 ans, Liverpool

AD : Kulusevski, 85 ans, Tottenham Hotspur

IAC : Gosens, 84 ans, Inter Milan

CDM : Zambo Anguissa, 84 ans, Latium

MOC : Odegaard, 86 ans, Arsenal

IE : Terrier, 85 ans, Stade rennais

MG : Simon, 82 ans, FC Nantes

ST : Gérard Moreno, 87 ans, Villarreal

Dirigeante : Ikone, 83 ans, Fiorentina

Veuillez noter que les performances des joueurs ne jouent aucun rôle dans la qualification pour la mise à niveau : seules les victoires et les passes de l’équipe pour laquelle vous jouez comptent.

Source : FIFA 23