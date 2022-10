Le FBI publie un message d’intérêt public concernant les fausses batteries

Une patate chaude : Avec l’état actuel de l’économie, les gens essaient de trouver des moyens d’économiser de l’argent. Une mesure de réduction des coûts consiste à acheter des batteries moins chères. Le FBI a publié un message d’intérêt public concernant le risque de batteries moins chères, avertissant de la vente potentielle de produits contrefaits ou même dangereux.

Le FBI a un travail très simple mais extrêmement important aux États-Unis, et parfois même à l’extérieur du pays. L’agence est chargée de veiller à ce que les citoyens soient à l’abri des menaces potentielles ou de la fraude, tout en fournissant des renseignements au gouvernement en cas de besoin.

Un préjudice possible pour les consommateurs est devenu évident pour le FBI et le bureau n’a pas tardé à publier un message d’intérêt public couvrant le danger. Alors que de plus en plus de produits nécessitent l’utilisation de piles, les gens peuvent chercher à trouver des piles moins chères dans l’espoir d’économiser de l’argent.

Cependant, le FBI avertit que les gens ne devraient pas rechercher de fortes remises sur les batteries. Le bureau affirme que les fabricants alternatifs fabriquent de fausses batteries qui peuvent provoquer une surchauffe, des performances médiocres, des dommages à l’appareil ou même une panne complète du produit. Le FBI a couvert les choses à faire et à ne pas faire lorsqu’il s’agit d’acheter des piles, dans l’espoir de protéger les citoyens de tout danger.

Le FBI note de « toujours acheter des batteries auprès de sources légitimes et fiables », car ces batteries ont été testées de manière approfondie et peuvent être utilisées en toute sécurité dans n’importe quel produit. De nombreux fabricants répertorient des fournisseurs réputés pour leurs appareils. Il existe également un lien au sein du PSA qui détaille les laboratoires d’essais dédiés à ces batteries.

L’achat de batteries auprès de fournisseurs non fiables ou tiers peut être risqué, car ces produits sont conçus pour ressembler à des batteries légitimes, mais ne le sont pas. Il détaille par ailleurs comment « éviter les batteries du marché secondaire lorsque cela est possible car elles peuvent être dangereuses », mais met l’accent sur la recherche et la lecture des critiques si vous pensez que le produit pourrait toujours être un article légitime.

Le dernier avertissement est d’éviter complètement les batteries qui :

ne sont pas correctement emballés

ont des étiquettes mal imprimées ou mal orthographiées

avoir des étiquettes qui se décollent

n’ont pas de numéros de lot officiels du fabricant

Les consommateurs devraient comparer les prix entre les produits avant d’acheter, affirmant que les batteries fortement remises sont probablement des contrefaçons. Il invite également les acheteurs à se familiariser avec des entreprises spécifiques et réputées. Le PSA ne nomme pas spécifiquement de marques génériques, mais certaines des marques les plus reconnues incluent Duracell, Energizer et Rayovac.

Si vous pensez avoir reçu ou acheté des piles contrefaites, le FBI suggère de signaler l’activité au service de paiement utilisé pour la transaction.