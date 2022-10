Les cartes mères AMD B650(E) sont désormais disponibles à partir de 170 $

Vue d’ensemble : L’une des principales plaintes concernant les derniers processeurs Ryzen 7000 d’AMD est le coût élevé de la plate-forme. AM5 ne prend en charge que la mémoire DDR5 plus chère, contrairement à la plate-forme LGA 1700 de Team Blue. AMD n’a également eu que des cartes mères premium X670 et X670E sur le marché, bien que cela change aujourd’hui avec la sortie de B650(E).

Les cartes mères basées sur les chipsets milieu de gamme B650 et B650E d’AMD sont enfin disponibles, offrant aux utilisateurs un coût d’entrée (légèrement) inférieur à la plate-forme AM5. Newegg répertorie actuellement plus de 25 modèles des quatre principaux fabricants, avec des prix allant de 170 $ à 450 $.

Alors, quelle est exactement la différence entre tous les chipsets AM5 ? Les cartes mères X670(E) utilisent deux puces Promontory 21 avec quatre voies PCIe 4.0 réservées à la communication inter-chipset. Pendant ce temps, la série B650 utilise une seule puce, ce qui indique qu’elle offre essentiellement la moitié de la connectivité de son homologue premium.

Les processeurs Ryzen 7000 offrent également jusqu’à 24 voies PCIe 5.0 et en raison de la difficulté de router une bande passante aussi élevée, les deux déclinaisons B650 les gèrent différemment. Le B650E offre 16 voies PCIe 5.0 (1 x 16 ou 2 x 8) pour les cartes graphiques et au moins un slot PCIe 5.0 M.2 pour le stockage. En revanche, le B650 doit fournir uniquement PCIe 4.0 à tous les niveaux, le prise en charge PCIe 5.0 pour le stockage étant facultative, selon AMD. Il convient également de noter que toutes les cartes mères AM5 révélées jusqu’à présent prennent en charge l’overclocking pour le processeur et la mémoire.

La carte mère de la série B650 la moins chère actuellement répertoriée sur Newegg est la B650M PG Riptide d’ASRock à 170 $ (75 $ de moins que la carte mère X670 (E) la moins chère). À ce prix, vous obtenez une carte Micro ATX avec 12 + 2 + 1 phases d’alimentation de 50 A. L’E/S arrière est assez basique, avec un port LAN de 2,5 Gbit/s et pas de carte Wi-Fi, tandis que les ports USB les plus rapides ne dépassent que 10 Gbit/s. Cependant, la carte mère offre un slot PCIe 5.0 M.2 (plus un autre limité aux vitesses PCIe 4.0).

Lorsque AMD a annoncé ses processeurs de la série Ryzen 7000, la société a affirmé que les cartes mères AM5 commenceraient à 125 $. Cependant, il n’a pas précisé si ce prix s’appliquerait aux cartes B650 ou à un chipset A620 qui n’a pas encore été annoncé.