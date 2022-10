Des moniteurs OLED moins chers pourraient être en route

En bref : Au moins un fabricant prépare sa réponse aux changements du marché de l’affichage cette année et l’année prochaine. En conséquence, les clients pourraient commencer à voir des options plus petites et moins chères pour les écrans OLED à mesure que la technologie devient plus courante dans les moniteurs PC.

Les rapports indiquent que LG Display (LGD) prépare des dalles WOLED de taille moyenne pour les téléviseurs et les moniteurs de jeu, répondant à la baisse de la demande. Les écrans devraient être disponibles en 2023.

Le premier des nouveaux panneaux LGD sera un WOLED de 27 pouces de LG Electronics (LGE), utilisable comme téléviseur ou écran d’ordinateur. Entré en production avant la fin octobre, l’écran sera lancé au premier trimestre 2023. LGD commencera également à fabriquer un écran WOLED de 32 pouces vers la fin de cette année, pour une sortie quelque temps après le modèle 27 pouces. Jusqu’à présent, personne n’a révélé les prix, les résolutions ou les taux de rafraîchissement des écrans.

Les panneaux à venir diffèrent des OLED de taille moyenne actuels de LGE, qui utilisent des dalles JOLED. Les écrans WOLED contrastent avec les autres OLED en ce sens qu’au lieu d’envoyer de la lumière via des émetteurs RVB traditionnels, ils émettent de la lumière blanche à travers des filtres colorés, de la même manière que les écrans LCD.

Les écrans à venir contrasteraient considérablement avec de nombreux moniteurs de jeu introduits en 2022. Des entreprises comme LG, Asus, Alienware, Samsung et Corsair ont introduit des OLED ultra-larges 4K qui dépassent 40 pouces, 120 Hz et 1 000 $, la plupart avec des écrans incurvés. Alienware a réussi à réduire un peu les coûts de son entrée en abandonnant G-Sync Ultimate, mais à 1 000 $, il reste principalement destiné aux clients haut de gamme. Ces articles indiquent de grandes avancées dans la production de moniteurs, mais le marché peut commencer à dicter des options plus petites et moins chères.

Comme la plupart des autres composants informatiques, les moniteurs sont confrontés à un ralentissement en raison de la gueule de bois économique post-pandémique. L’augmentation de la production pour répondre à la demande croissante de l’ère pandémique est devenue une surproduction à mesure que l’inflation et la baisse de la demande s’installaient. L’IDC a signalé des livraisons de moniteurs positives au deuxième trimestre 2022, mais Trendforce a signalé la toute première baisse des livraisons de moniteurs de jeu en 2022.

Cependant, les deux groupes s’attendent également à ce que des moniteurs économiques avec des prix plus bas contribuent à inspirer un redressement du marché en 2023. À terme, LGD prévoit d’augmenter sa production de dalle OLED de plus de 40 pouces, augmentant éventuellement l’offre des grands moniteurs haut de gamme. que les entreprises ont introduit en 2022.