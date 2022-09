iRobot ajoute une vadrouille rétractable à son aspirateur phare Roomba

En bref : iRobot propose depuis longtemps des aspirateurs robotisés et des vadrouilles robotisées pour vous faciliter la vie, mais jamais les deux ne se sont croisés – jusqu’à présent. Mardi, le fabricant de robots a annoncé le Roomba Combo j7+ – un 2-en-un présenté comme le robot aspirateur laveur le plus avancé au monde.

Keith Hartsfield, directeur des produits chez iRobot, a déclaré que jusqu’à présent, de nombreux 2 en 1 offraient une mauvaise expérience utilisateur, soit parce qu’ils nécessitaient des travaux de nettoyage séparés et chronophages, soit parce qu’ils créaient plus de désordre en ne soulevant pas le tampon de nettoyage assez haut. pour éviter les tapis et moquettes.

La solution d’iRobot est capable d’aspirer et de nettoyer en un seul travail de nettoyage grâce à une vadrouille rétractable qui se soulève haut pour garder les tapis secs. Les capteurs intégrés aident le robot à détecter différents types de sols et à lancer les outils de nettoyage appropriés, et avec la station de base incluse, vous n’aurez pas à penser à vider le bac pendant des mois.

Le dernier né d’iRobot est également plus intelligent que jamais. Selon l’entreprise, il peut reconnaître plus de 80 objets communs pour nettoyer des zones spécifiques sur commande, comme autour des bacs à litière, du lave-vaisselle, des toilettes et plus encore. Le bot peut également détecter et éviter les gamelles, les déchets d’animaux, les chaussettes, les sacs à dos, les cordons et les chaussures, et il comprend près de 600 commandes vocales.

En option, l’application iRobot Home permet aux utilisateurs de sélectionner les versions à nettoyer et d’ajuster la quantité de solution de nettoyage qu’ils souhaitent que la vadrouille distribue.

L’iRobot Roomba Combo j7+ est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui pour 1 099 $ et sera expédié le 4 octobre. Il sera également disponible dans le cadre du programme d’adhésion iRobot Select à partir de 2023.

Lecture connexe: Amazon achète le fabricant de Roomba iRobot pour 1,7 milliard de dollars en espèces

Pour 29 $ par mois, l’abonnement comprend un Roomba haut de gamme avec élimination automatique de la saleté, la livraison d’accessoires tels que des filtres et des brosses lorsque vous en avez besoin, ainsi qu’une protection contre les dommages accidentels. Après trois ans, vous pouvez passer à un nouveau robot. Vous devrez notamment signer un contrat de deux ans et payer des frais d’activation de 49 $. Ce serait beaucoup plus attrayant sans l’engagement à long terme.