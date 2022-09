Qu’est-ce que Discord et comment en tirer parti ?

Au fil du temps, Discord a commencé à toucher beaucoup plus d’utilisateurs. A tel point que bon nombre des nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent chaque jour sur cette plateforme ne le font pas forcément pour jouer en ligne. Discord a une série de particularités qui en font la plateforme idéale pour créer des communautés, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous.

Comment fonctionne Discord ?

Discord fonctionne avec des groupes indépendants appelés serveurs. Chaque serveur est totalement séparé des autres. Ce point est clé, car chaque serveur a ses règles, ses salles et sa communauté.

En tant qu’utilisateurs, nous n’avons besoin de nous inscrire qu’une seule fois sur Discord. Une fois à l’intérieur, nous rechercherons sur Internet différentes communautés et suivrons les étapes qu’elles nous demandent d’être acceptées.

Une chose qui rend Discord spécial est qu’il utilise une méthode assez particulière pour gérer les utilisateurs. Dans Discord, vous pouvez vous mettre le nom que vous voulez. Avec votre surnom ira un hashtag à quatre chiffres, qui sera votre identifiant unique. De plus, sur chaque serveur, vous pouvez changer votre pseudonyme, tant que les administrateurs le permettent. Vous pouvez également choisir différents avatars sur chaque serveur avec l’adhésion Discord Nitro.

Pourquoi a-t-il autant de succès ?

Il y a plusieurs raisons qui justifient le succès de Discord. Ce sont les plus importants :

Appels à faible latence

Les coupures et les voix robotiques sont le pain quotidien de nombreuses plates-formes VoIP. Discord a résolu ce problème avec des appels à faible latence et une optimisation. Ils ne l’ont pas fait pour améliorer la communication, mais plutôt pour éviter de saturer la connexion Internet lors des parties en ligne de leurs clients.

Lors des appels, Discord fait une très bonne optimisation audio. Il n’y a pratiquement pas de consommation de données pendant les silences.

Personnalisation du serveur

Les serveurs Discord peuvent être personnalisés de manière incroyable. Il existe toutes sortes de bots et de programmes qui sont intégrés à la plateforme afin que chaque serveur offre une expérience unique.

Malgré le fait que bon nombre de ces bots sont payants, certaines communautés choisissent Discord pour la facilité qu’il offre aux administrateurs de serveur lorsqu’il s’agit de gérer le contenu, de gérer les utilisateurs et même de créer des passerelles de paiement pour les utilisateurs de différents rangs.

Alternative aux forums traditionnels

Les forums d’une vie sont devenus obsolètes il y a plus de 10 ans. Très peu de plateformes Internet ont su s’adapter aux temps nouveaux, Reddit étant le seul exemple d’une communauté qui a bien fait ses devoirs.

Discord vous permet de créer des communautés monothématiques et de les séparer en différentes sous-catégories avec des canaux vidéo, vocaux et textuels. En bref, Discord combine le meilleur de Skype, Telegram et Slack afin que vous puissiez créer une communauté plus instantanée qu’un forum.

Qu’est-ce que Discord Nitro ?

La version premium de Discord s’appelle Discord Nitro. C’est une adhésion qui offre une série d’avantages aux utilisateurs. Discord Nitro est au prix de 9,99 $ par mois ou 99,99 $ par an. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Mises à niveau du serveur : les utilisateurs de Nitro peuvent appliquer deux mises à niveau à leurs serveurs, ainsi qu’une remise de 30 % sur les mises à niveau achetées pendant la période pendant laquelle l’utilisateur a cet abonnement payant actif.

Profil personnel : les destinataires de Discord Nitro peuvent personnaliser leur avatar sur chaque serveur, ainsi qu’ajouter des images animées.

Meilleur Emoji : vous donne le droit de créer votre propre ensemble d’emojis personnalisés ou d’utiliser ceux créés précédemment par d’autres utilisateurs.

Limites supérieures : Les fichiers téléchargés sur la plateforme peuvent atteindre une capacité de 100 Mo, contre 8 Mo pour la version standard et 50 Mo pour l’abonnement Nitro Classic.

Vidéo HD : lors du partage d’écran sur des flux en direct, les utilisateurs de Discord Nitro peuvent passer à une résolution améliorée de 1080p à 60 images par seconde.

Extra : Un badge spécial qui alerte les autres utilisateurs du temps pendant lequel vous avez été abonné à ce programme premium.

Démarrez sur Discord

Si vous n’avez pas encore de compte Discord ou si vous envisagez d’en ouvrir un, suivez ces étapes :

Créer un compte

L’inscription à Discord est totalement gratuite :

Aller sur le Web discordapp.com Cliquez sur le bouton ‘Connexion’. Appuyez maintenant sur le lien « S’inscrire ». Remplissez les données avec un e-mail, un nom d’utilisateur et un mot de passe. Acceptez les conditions, accédez à votre compte de messagerie et activez le compte.

Téléchargez l’application

Discord est un service entièrement multiplateforme. Peu importe l’appareil que vous possédez. Jusqu’à présent, vous pouvez utiliser Discord sur tous ces systèmes :

Microsoft Windows (Windows 7 ou supérieur)

macOS (MacOS 10.11 El Capitan ou supérieur)

Android (Android 5 ou supérieur)

iOS (iPhone) / iPadOS (iPad)

Linux

Navigateurs : Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge et Safari.

rejoindre un serveur

Pour rejoindre une communauté Discord, vous devez recevoir une invitation ou suivre un lien public. Vous avez trois options pour le faire :

Par recherche

Appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur gauche de votre application. Cliquez sur l’option ‘Rejoindre un serveur’ (‘Rejoindre un serveur’ si elle apparaît en anglais). Écrivez le nom de l’invitation que vous avez reçue.

Via le lien

Pour nous, le moyen le plus rapide et le plus intuitif qui existe. Les communautés ouvertes ont généralement un lien public que nous pouvons suivre dans notre navigateur. Ensuite, notre navigateur nous dira que le lien veut s’ouvrir dans l’application Discord si nous l’avons installé. Sinon, connectez-vous simplement à la version Web de Discord. Ensuite, acceptez l’invitation et inscrivez-vous.

Une fois à l’intérieur, certaines communautés nécessitent des étapes supplémentaires pour confirmer notre appartenance au groupe, comme résoudre un captcha, mettre un email de contact ou tout autre type de test.

Via la liste officielle des serveurs

C’est le même cas que le précédent, sauf que vous n’aurez qu’à chercher le serveur qui vous intéresse dans le liste officielle des serveurs Discord qui est publié sur le site officiel de la plateforme.

Créer un serveur

Vous souhaitez créer votre propre serveur ? Le faire est très simple.

À partir de n’importe quelle application ou version Web, appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur gauche. Le bouton apparaîtra beaucoup plus bas si vous avez déjà rejoint un autre serveur. Cliquez maintenant sur ‘Créer un serveur’. Mettez un nom, une image et définissez la région du serveur. Ensuite, vous pouvez générer le lien afin d’inviter les personnes que vous souhaitez rejoindre dans votre communauté.

Façonnez votre communauté

La dernière chose avant de finir les bases est de créer chaque pièce pour organiser nos utilisateurs.

Créer une catégorie : les catégories Discord sont utilisées pour regrouper les salles de discussion, la voix ou la vidéo. Vous pouvez créer de nouvelles catégories en appuyant sur le nom de votre serveur ou en cliquant avec le bouton droit sur l’espace vide sous la colonne des canaux.

Créer des canaux : vous pouvez créer un canal différent pour chaque sujet et définir des limites différentes ou ajouter des bots pour gérer votre communauté d’utilisateurs.

Comment puis-je profiter de Discord ?

organisez votre communauté

Vous avez déjà un groupe Telegram et vous vous perdez dans une soupe de commentaires qui semble sans fin ? Avez-vous un passe-temps très spécifique et cherchez-vous à créer une communauté de personnes partageant les mêmes idées? Vendez-vous un type de produit d’information ou de cours en ligne et souhaitez-vous apporter un soutien supplémentaire sous la forme d’une communauté ? Discord est l’outil idéal pour faire tout ce que vous cherchez.

Ajoutez des bots et des fonctionnalités uniques à votre serveur

Chaque serveur est unique et nécessitera des solutions individuelles. Il existe un large catalogue de programmes qui peuvent être utilisés dans Discord pour faciliter l’organisation et la communication entre les utilisateurs d’un même serveur.

Certains de ces outils sont payants, mais si vous allez travailler avec de grandes communautés, cela en vaudra la peine.

Rechercher de nouveaux serveurs

Entrez Google et recherchez les personnes qui ont des serveurs publics. Il existe de nombreuses communautés qui correspondent à vos goûts. Vous n’avez qu’à entrer, vous présenter et partager les informations que vous avez sur votre passe-temps, que ce soit les jeux vidéo ou tout autre sujet intéressant.