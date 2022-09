Les utilisateurs d’iPhone continuent de se plaindre des problèmes d’autonomie de la batterie après l’installation d’iOS 16

iOS 16 est disponible depuis environ deux semaines et les utilisateurs continuent de se plaindre que la mise à jour a détruit la durée de vie de la batterie de leur iPhone. Alors qu’une baisse temporaire de la durée de vie de la batterie est normale après une mise à jour logicielle, quelque chose de différent semble se produire cette fois-ci, les utilisateurs d’iPhone se plaignant toujours deux semaines plus tard…

Autonomie de la batterie iOS 16

Lorsque vous mettez à jour votre iPhone vers une nouvelle version d’iOS, il y a généralement un impact temporaire sur la durée de vie de votre batterie immédiatement après l’installation de cette mise à jour. En effet, iOS fait des choses en arrière-plan comme la réindexation de fichiers, de photos, d’applications, etc. Ce type de coup à la batterie de votre iPhone est particulièrement notable avec les versions logicielles phares annuelles d’Apple, comme iOS 16, car ce sont des mises à jour massives.

En général, cela entraîne un flot de plaintes sur l’autonomie de la batterie immédiatement après la sortie d’une nouvelle version du logiciel. Mais une fois que toute la réindexation en arrière-plan est terminée, les plaintes disparaissent généralement. Cette année, cependant, les plaintes n’ont pas diminué et de nombreux utilisateurs sont convaincus qu’iOS 16 a complètement détruit la durée de vie de la batterie de leur iPhone.

Une recherche rapide sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux, y compris Reddit, TikTok et Twitter, déterrera des milliers de plaintes d’utilisateurs d’iPhone. Ces utilisateurs disent tous que la durée de vie de la batterie de leur iPhone a considérablement diminué depuis l’installation d’iOS 16 il y a deux semaines. Et bien sûr, il existe un certain nombre de théories du complot selon lesquelles Apple réduit délibérément la durée de vie de la batterie des anciens iPhones pour stimuler les ventes d’iPhone 14.

Dans un sondage de Netcost-security.fr lecteurs la semaine dernière, 63% des utilisateurs d’iPhone ont déclaré que leur autonomie de batterie était pire après l’installation d’iOS 16. Cela semble globalement correspondre au sentiment du public concernant l’impact de l’autonomie de la batterie d’iOS 16. Sur Reddit, un utilisateur écrit :

La décharge de ma batterie est beaucoup plus importante que d’habitude. Je travaille au bureau et n’utilise pas beaucoup mon 13 PM pendant la journée, rien n’a changé dans mon comportement. Sur iOS 15, je suis surtout rentré à la maison avec entre 85% et 90% restants. Avec iOS 16, c’est entre 65% et 75%. C’est à mon avis BEAUCOUP lorsque je n’utilise presque pas mon téléphone.

Un autre utilisateur :

La batterie sur 13 pro max se vide comme une folle. Il est passé de 11-12 heures SOT à seulement 7 heures et il est en retard comme l’enfer quand je fais du facetime ou du PiP, il est juste en retard en général. Je sais qu’il faut quelques jours pour que le téléphone redevienne normal, mais cela fait déjà presque une semaine. J’envisage de revenir à 15.7 mais j’aurais peut-être besoin d’avis avant.

Apple n’a pas encore commenté ces problèmes d’autonomie de la batterie des utilisateurs d’iOS 16. La société a publié iOS 16.0.2 au public sans aucune mention d’amélioration de la durée de vie de la batterie. iOS 16.1 est également actuellement en test bêta.

Quelle est la durée de vie de la batterie de votre iPhone depuis l’installation d’iOS 16 ? Est-ce bien pire que lorsque vous utilisiez iOS 15 ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

