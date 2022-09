Microsoft Learn intègre désormais également Microsoft Docs

Microsoft a annoncé aujourd’hui l’intégration de son site Microsoft Docs dans Microsoft Learn, son guichet unique d’aide et de formation sur les produits. Unifiant ainsi vos efforts en un seul endroit.

Microsoft Learn assimile Microsoft Docs et devient l’épicentre des technologies Microsoft

« Nous avons rassemblé tout le contenu technique, les outils d’apprentissage et les ressources que Microsoft a à offrir dans la nouvelle famille de produits Microsoft Learn »écrit Erin Rifkin de Microsoft. « Microsoft Learn est conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti des produits et services Microsoft. Ainsi, vous pouvez avoir le plus grand impact à travers le travail que vous voulez faire. Que vous soyez en train d’innover ou de résoudre un problème, la technologie et les compétences dont vous avez besoin pour l’utiliser sont désormais à portée de main. »

En particulier, Microsoft Docs ne sera plus disponible sur docs.microsoft.com : à la place, vous pouvez trouver ce contenu de documentation sur learn.microsoft.com/docs. là tu peux « Accéder facilement à toute la documentation technique Microsoft, y compris les démarrages rapides, les guides pratiques, les conseils architecturaux et les cadres créés par nos équipes d’ingénieurs ». Si vous êtes un utilisateur de longue date de Docs, vous trouverez les fonctionnalités que vous connaissez et aimez, et vos anciens favoris fonctionneront également.

La crainte, au départ, était que Microsoft Learn fasse à Docs ce qu’il avait fait auparavant à Channel 9 : lorsque Microsoft a annoncé qu’il déploierait Channel 9 pour Learn d’ici la fin de 2021, il a promis que « Des milliers d’heures de connaissances techniques actuelles qui se trouvaient historiquement sur Channel 9 seraient migrées vers Microsoft Learn. » Mais une grande partie de ce contenu a disparu et/ou est difficile à trouver et, espérons-le, pas pour toujours.

Nous verrons si Microsoft peut regrouper avec succès tout le contenu éducatif afin que les utilisateurs puissent en profiter. Il est essentiel non seulement qu’il soit facile à trouver, mais que tout le contenu soit bien organisé.