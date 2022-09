Application Web FIFA 23: qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert et comment vous pouvez faire avancer les choses dans FUT

FIFA 23 trouve un support essentiel pour les fans d’Ultimate Team dans l’application Web. Cette extension du mode sur votre appareil mobile ou votre navigateur Web vous permet de gérer votre club et le marché des transferts en temps réel, entre autres fonctions, sans avoir à faire tourner le jeu sur votre console ou votre ordinateur. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que l’application Web FIFA 23 et comment y accéder ?

Comme nous l’avons dit, la Web App est un client indépendant du jeu vidéo qui vous permet d’utiliser les principales fonctions de FIFA Ultimate Team. Gérez votre équipe, vendez des objets et signez les autres en temps réel avec le marché des transferts de la plateforme sur laquelle vous jouez. L’application est disponible depuis le PC sous forme de page Web sur ce lien ; Si vous préférez l’utiliser sur les téléphones mobiles, sous ce paragraphe, nous vous laissons les liens de téléchargement.

Une fois entré, vous devrez vous connecter avec le compte Electronic Arts associé au profil que vous utilisez dans FIFA 23. Avant le lancement, c’est-à-dire le 30 septembre, seuls les joueurs qui ont un club créé à partir des saisons précédentes pourront y accéder. Si vous êtes nouveau, vous aurez besoin d’une période d’adaptation qui varie entre 30 et 40 jours à partir du moment où vous formez votre équipe dans FIFA 23.

Que pouvez-vous faire dans l’application Web FIFA 23 ?

L’application Web FIFA 23 vous permet d’effectuer une série d’actions liées à Ultimate Team que nous décomposons ci-dessous.

Gérez la composition, les tactiques et le banc de votre club.

Terminez les défis de création d’équipe (SBC).

Effectuez des transferts en temps réel sur le marché des transferts.

Gérez les éléments des joueurs, les consommables et le personnel en votre possession.

Échangez les récompenses des objectifs.

Connaissez vos progrès dans la saison, les batailles d’équipes, les rivaux de division et les champions FUT.

Achetez des packs dans la boutique et ouvrez ceux de votre inventaire.

Personnalisez les skins de votre club, y compris le stade.

Voir les signets.

Découvrez quelle est l’équipe actuelle de la semaine.

Avant le lancement : créez votre club FUT dans FIFA 23

Si vous êtes un vétéran de FUT et que vous attendez d’avoir FIFA 23 entre vos mains, grâce à l’application Web, vous pouvez former l’introduction de votre équipe. Le processus est exactement le même que dans le jeu vidéo : vous choisissez le pays prédominant de votre onze de départ, en remplacez un par un joueur prêté de grande qualité, sélectionnez votre tenue et votre blason de départ et vous êtes prêt à faire vos premiers pas sur le marché. .

Si vous avez joué à FIFA 22, vous recevrez plusieurs récompenses lorsque vous entrerez dans le menu principal, parmi lesquelles 3 packs de joueurs d’or uniques, une sélection de 12 joueurs de cette valeur et l’un d’eux avec une note moyenne supérieure à 80. Un boost vraiment intéressant pour vos premiers pas dans FUT.

Avec autant de joueurs en votre possession, la meilleure façon de passer votre temps est de relever les défis de création d’équipe disponibles. Le premier est un didacticiel simple, avec seulement quatre étapes qui vous donneront des enveloppes de différentes valeurs. Plus vous avez de joueurs, plus vous aurez de possibilités de les intégrer dans ces puzzles de football. Veuillez noter que les éléments que vous avez ajoutés seront perdus si vous les complétez.

Source : fait maison