Apple Music nommé sponsor principal de la mi-temps du Super Bowl dans le cadre d’un accord pluriannuel avec la NFL

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl de l’année prochaine aura un nouveau sponsor principal. La NFL a annoncé Apple Music comme nouveau sponsor de l’émission de mi-temps, remplaçant Pepsi qui est le sponsor de l’émission depuis 2013. Les conditions du partenariat pluriannuel n’ont pas été divulguées, bien que des sources proches des négociations aient déclaré que la NFL avait acheté l’accord autour de la fourchette de 50 millions de dollars.

L’accord représente un changement de stratégie pour Apple car la société sponsorise rarement des événements qu’elle ne contrôle pas. La dernière fois qu’il a prêté son nom à un événement, c’était en 2016 pour faire de la publicité pour l’Apple Watch.

Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est la performance musicale la plus regardée de l’année. Plus de 120 millions de personnes ont regardé l’émission de mi-temps du Super Bowl LVI plus tôt cette année, qui comprenait des performances du Dr Dre, Snoop Dogg et Eminem, entre autres.

L’émission de l’année prochaine sera produite par la société de divertissement de Jay-Z, Roc Nation, mais Apple aura désormais son mot à dire sur la direction de l’émission selon une source. Jay-Z possédait auparavant Tidal, un service de musique en streaming qui rivalisait avec Apple Music. En 2021, Jay-Z a vendu Tidal à Square pour 297 millions de dollars.

La NFL cherche de plus en plus à conclure des accords avec des entreprises technologiques. L’année dernière, il a finalisé un accord de 13 milliards de dollars sur 11 ans avec Amazon pour les droits exclusifs des jeux du jeudi soir. Le premier match du jeudi soir de la saison entre les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles a attiré en moyenne 15,3 millions de téléspectateurs selon Amazon et Nielsen.

Le Super Bowl LVII, qui se jouera le 12 février 2023 à Glendale, en Arizona, marquera la première année d’Apple Music en tant que sponsor de l’émission. On ne sait pas combien de temps Apple sera le sponsor de l’émission de mi-temps.

L’année dernière, Roc Nation a annoncé la composition de la mi-temps en septembre. Si la société suit un précédent, une annonce similaire pour le prochain spectacle pourrait arriver d’un jour à l’autre.

Apple Music a été lancé à la mi-2015 et comptait 98 millions d’abonnés en février dernier. Ceux qui n’ont pas encore essayé le service peuvent s’inscrire pour un essai gratuit d’un mois.