Call of Duty: Warzone Mobile Date de sortie, bande-annonce, gameplay et plus

Les jeux Battle Royale sont toujours amusants à jouer, que vous jouiez en solo ou avec votre équipe d’amis. Il y a un nouveau jeu de bataille royale à venir pour la plate-forme mobile. Call of Duty: Warzone est le nouveau jeu Battle Royale dont les joueurs Android et iOS pourront bientôt profiter. Voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine date de sortie de Call of Duty: Warzone Mobile, la bande-annonce, le gameplay et la configuration système requise.

Au vu du succès de Call of Duty Mobile, Activision ne semble pas hésiter à lancer un autre jeu mobile Call of Duty. En toute honnêteté, tout le monde sait que le jeu mobile Warzone sera génial et atterrira même dans les eSports pour mobile comme Call of Duty mobile. Cela étant dit, voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu Call of Duty Warzone Mobile.

Date de sortie de Call of Duty Warzone Mobile

En toute honnêteté, il y a eu beaucoup de rumeurs sur l’arrivée de Warzone sur les plateformes mobiles depuis la fin de 2020. En mars 2022, nous avons pu voir Activision publier officiellement une offre d’emploi sur un nouveau jeu mobile AAA. Ce jeu n’est autre que COD : Warzone Mobile. Vous pouvez consulter l’annonce de mars sur ici. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle du jeu n’a été communiquée. Vous pouvez consulter la bande-annonce en cliquant sur la rubrique par ici.

La préinscription au jeu a déjà commencé et certains utilisateurs chanceux ont également obtenu un accès Alpha.

Call of Duty : Développeur et éditeur de Warzone Mobile

Le nouveau jeu mobile COD Warzone est développé par la nouvelle équipe interne de jeux mobiles d’Activions, Solid State Studios. Quant à la publication de jeux, ce n’est autre qu’Activision eux-mêmes, comme nous l’avons vu avec tous les jeux Call of Duty sortis jusqu’à présent.

Bande-annonce mobile de Call of Duty: Warzone

Maintenant, jetons un coup d’œil à la bande-annonce du jeu qui a été publiée pour le nouveau jeu mobile COD Warzone. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce qui parle de la pré-inscription, vous pouvez voir que les joueurs sauteront d’un hélicoptère dans la zone de combat et se répandront plus tard à travers l’ampli pour abattre les ennemis. Nous voyons également les différents types d’armes que les joueurs pourront utiliser en parallèle de la conduite en quad à travers la carte. Comme prévu, vous pourrez jouer au jeu avec une équipe – tout comme le nombre de jeux Battle Royale disponibles.

Jeu mobile Call of Duty Warzone

Désormais, COD Warzone sur mobile ne sera pas différent du jeu PC et console Warzone auquel vous avez peut-être joué plus tôt. Le jeu mettra en vedette Carte Warzone 2.0 et Al-Mazrah viendra plus tard après la sortie du jeu. Comme vous vous en doutez dans Warzone, vous aurez un total de 120 joueurs jouant. Ensuite, il y a toutes les armes que vous pourrez utiliser, ainsi que les diverses récompenses que vous pouvez gagner à partir de différentes caisses d’autres joueurs décédés et la possibilité d’amener vos coéquipiers décédés directement dans l’action. Il y aura aussi le Goulag où vous vous battrez contre un autre joueur pour revenir sur la carte et rejoindre votre équipe.

Comme il s’agit de la nouvelle ère de Call of Duty, vous pouvez vous attendre à voir les mêmes armes et opérateurs dans les nouveaux jeux Call of Duty Warzone 2.0 et Call of Duty Modern Warfare 2. Cela indique que les récompenses que vous apprenez d’un jeu Call of Duty seront disponibles pour que vous puissiez les utiliser dans les deux autres jeux Call of Duty de la nouvelle ère. Qu’il s’agisse d’un PC, d’une console ou d’un mobile, les récompenses seront disponibles dans tous les jeux, quel que soit l’appareil sur lequel vous jouez.

Call of Duty: Warzone Mobile pré-enregistrement

Les fans du nouveau jeu Call of Duty Warzon Mobile pourront pré-enregistrer le jeu. Actuellement, la préinscription au jeu n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android via le Google Play Store. Pour vous pré-inscrire, il vous suffit de visiter ce lien sur votre appareil mobile et appuyez sur le bouton vert qui indique Pré-inscription. Il vous sera demandé si vous souhaitez télécharger automatiquement le jeu au fur et à mesure de sa disponibilité ou simplement choisir d’être simplement averti de la sortie du jeu. Les utilisateurs d’iOS devront attendre un peu plus pour se préinscrire au nouveau jeu mobile Warzone.

Call of Duty: Warzone Mobile Récompenses de préinscription

Comme la plupart des jeux populaires, vous gagnez certaines récompenses en jeu lorsque vous vous préinscrivez. C’est la même chose avec Call of Duty Warzone Mobile. Cette fois, ils ont fixé des objectifs quant au nombre de préinscriptions pouvant être effectuées. Voici à quoi cela ressemble.

5 millions de préinscriptions : Emblème : Dark Familiar et Vinyle : Foe’s Flame.

10 millions de préinscriptions : Blueprint (X12) : Prince of Hell.

15 millions de préinscriptions : Blueprint (M4) : Archfiend

25 millions de préinscriptions : Simon « Ghost » Riley

Configuration système requise pour Call of Duty: Warzone Mobile

Jusqu’à présent, on ne sait pas quels appareils Android et iOS pourront jouer au jeu. Jusqu’à présent, nous nous attendons à ce que le jeu fonctionne sur la plupart des appareils capables d’exécuter facilement Call of Duty Mobile sans aucun problème ni décalage. Bien que nous puissions nous attendre à ce que certains des appareils plus anciens ne puissent pas exécuter Call of Duty: Warzone Mobile en douceur simplement parce que le jeu utilisera beaucoup de ressources.

Dernières pensées

Nous avons atteint la fin de tout ce que vous devez savoir sur le prochain jeu mobile Call of Duty Warzone. Jusqu’à présent, cela semble intéressant et il est possible que ce soit le jeu de bataille royale numéro un sur Android et iOS. En regardant le nombre de 120 joueurs, nous pourrions voir quelques autres jeux de bataille royale augmenter leur nombre de joueurs par carte à long terme. Si vous avez apprécié la bataille royale de Call of Duty Mobile, alors vous aimerez Warzone mobile même si vous n’avez jamais joué à Warzone sur PC ou console. Pré-inscrivez-vous au jeu maintenant pour gagner les récompenses qui pourront être réclamées en 2023, l’année où nous pourrons enfin jouer au jeu sur mobile.

