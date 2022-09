Fortnite : c’est le nouveau skin SypherPK ; Comment l’obtenir?

Le créateur de contenu SypherPK a dévoilé son skin Fortnite, qui arrivera bientôt dans le jeu. Dans cette actualité, nous collectons toutes les données d’intérêt de ce nouveau skin de la série Idol / Icon Series, dont le lancement aura lieu dans la saison 4 de Fortnite. Allons-y:

Voici le skin SypherPK dans Fortnite

A 18h00 CEST le samedi 17 septembre 2022, l’influenceur SypherPK a lancé un direct sur sa chaîne Twitch dans lequel il a présenté son skin Fortnite, qui arrivera dans la boutique en jeu le vendredi 23 septembre 2022 au 02 :00 CEST. Comme d’habitude dans ces cas, nous ne savons pas quel prix il aura jusqu’à ce qu’il atteigne le store.

Sa skin est accompagnée des accessoires typiques tels qu’un sac à dos, un emballage, une pioche, des graffitis, etc. SypherPK rejoint la série Fortnite Idol/Icon, ayant son propre skin en jeu depuis le 23/09/2022. Autrement dit, il arrivera dans le jeu une fois que la saison 4 aura déjà commencé.

Dans la bande-annonce du skin SypherPK, nous avons pu prévisualiser certaines des nouvelles fonctionnalités de Fortnite Season 4: Paradise, comme une nouvelle arme et de nombreux ballons qui seraient des « Trap Towers ».

Coupe SypherPK à Fortnite; comment obtenir votre skin gratuitement?

Le mercredi 21 septembre 2022, la SypherPK Cup se déroule à Fortnite. Les meilleurs joueurs de chaque région auront une chance d’obtenir gratuitement le skin et le sac à dos SypherPK avant d’arriver au store. Il y aura également une emote exclusive pour gagner au moins huit points pendant ce tournoi.

Le format utilisé à cette occasion est Duos – Zero Construction. Comme d’habitude, les participants auront jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à un total de dix jeux dans lesquels l’objectif est d’obtenir le maximum de points possible en éliminant les joueurs ennemis et en étant en bonne position.

Sources : Epic Games, Twitch/SypherPK