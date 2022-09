Une chaise pliante en métal vieille de 1 400 ans découverte dans la tombe d’une femme : « Un artefact extrêmement rare »

Dans la tombe d’une femme décédée au Moyen Âge, une chaise pliante en métal a été découverte, un objet à l’aspect moderne, rare et précieux.

Une incroyable chaise pliante en métal a été retrouvée dans la tombe d’une femme ayant vécu au Moyen Âge, vers 600 après JC. Il s’agit d’une découverte archéologique d’une importance considérable, non seulement parce que les chaises pliantes – qui étaient fabriquées depuis l’époque des anciens Romains – étaient un symbole de pouvoir, mais aussi parce qu’en Europe seulement une trentaine ont été trouvées en tout, dont seulement six en métal. La chaise pliante à armature en fer, d’environ 70 centimètres de long et 45 de large, est issue d’une sépulture découverte par pur hasard lors des fouilles pour la construction d’un centre commercial à Rothenburg-Endsee, en Bavière (Allemagne).

Une équipe de scientifiques de l’Office d’État bavarois pour la conservation des monuments (Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege), dirigée par le conservateur général Mathias Pfeil, a identifié et décrit la précieuse découverte archéologique. « Cette trouvaille, qui à première vue semble si moderne, est d’une rareté absolue et d’un grand intérêt historico-culturel, car elle offre un aperçu de l’équipement funéraire des groupes de population les plus haut placés et de la première utilisation du mobilier », a déclaré le scientifique dans un communiqué de presse. À ce jour, seules deux de ces chaises précieuses et anciennes ont été retrouvées en Allemagne, qui, comme indiqué, étaient un symbole d’autorité et de pouvoir. Curieusement, bien que les sociétés médiévales aient été fortement patriarcales, dans la plupart des cas, ces chaises pliantes ont été retrouvées dans les tombes de femmes, qui tenaient évidemment des rôles particulièrement importants.

Lorsque la propriétaire de la chaise est décédée, elle avait entre 40 et 50 ans, selon les auteurs de la recherche. En plus de la chaise, un collier de petites perles de verre multicolores, deux broches en forme d’arc, une broche discoïde, une grosse perle et même un gros os de bovin ont également été retrouvés dans sa tombe. La femme a probablement été enterrée avec un gros steak, peut-être pour faciliter son voyage vers l’au-delà. Une seconde a été retrouvée à côté de sa tombe dans laquelle un homme était enterré, dont le mobilier funéraire guerrier est décidément plus traditionnel. Le professeur Pfeil et ses collègues ont trouvé des armes (lance, épées, bouclier) et quelques objets personnels, comme un peigne et une ceinture avec une boucle en bronze. Les archéologues ne savent pas qui étaient les deux, mais en étudiant les découvertes en détail, ils espèrent en savoir plus sur leur passé.

La chaise pliante sera soumise à divers tests (dont des rayons X) pour mieux comprendre comment elle a été construite et pour détecter les autres matériaux qui la composent. Habituellement, le siège était en cuir, mais ce matériau organique, comme le bois, se détériore inévitablement avec le temps. Comme indiqué, seules six chaises pliantes en métal ont été trouvées à ce jour, tandis que les autres étaient en bois ou en ivoire, donc seules de petites pièces ont été découvertes, comme des clous et des boucles. Pendant longtemps, les archéologues ont cru que ces objets n’appartenaient pas à d’anciennes chaises pliantes, jusqu’à ce que les premiers spécimens « intacts » émergent.