Les jeux PSVR 1 ne fonctionneront pas immédiatement sur PSVR 2

Pourquoi c’est important: le prochain PSVR 2 de Sony a été largement médiatisé et a suscité l’enthousiasme de nombreux passionnés de technologie, promettant des fonctionnalités et des caractéristiques exceptionnelles sur le casque, les contrôleurs et même les jeux. Malheureusement, Sony a annoncé que les titres sortis pour le premier casque PSVR ne fonctionneront pas « nativement » avec le PSVR 2.

En 2016, Sony a lancé sa première entrée dans le monde de la réalité virtuelle avec le PSVR, dans l’espoir de capter le même intérêt et le même enthousiasme que des concurrents tels que l’Oculus Rift et le HTC Vive avaient réussi à trouver. Sony est arrivé et a sapé la concurrence en termes de prix, en lançant le PSVR à 399 $, contre 599 $ et 799 $ respectivement pour le Rift et le Vive. Bien sûr, le PSVR nécessitait une PS4, ce qui faisait grimper le prix à des niveaux proches de Vive si vous n’en aviez pas à l’époque.

Le PSVR de Sony a été un succès relatif, le casque atteignant environ 5 millions de ventes en 2022, selon Sony. En 2016, la réalité virtuelle était encore un passe-temps très « de niche » pour plusieurs raisons. De nos jours, la réalité virtuelle a apparemment pris une place sur le marché grand public.

Des concurrents tels que Meta’s Quest 2 ont connu un succès incroyable, Meta revendiquant 15 millions de ventes. Sony veut certainement capitaliser sur ce « boom VR », annonçant officiellement le PSVR 2 au CES 2022. Les caractéristiques sont une amélioration majeure par rapport au PSVR 1, c’est le moins qu’on puisse dire.

Lorsque le PSVR 2 sortira au début de 2023, les premiers utilisateurs peuvent avoir du mal à trouver des jeux à jouer qui peuvent tirer pleinement parti des caractéristiques du PSVR 2. On pourrait penser que les joueurs pourraient charger certains de leurs jeux préférés à partir de la bibliothèque PSVR. Imaginez jouer à Beat Saber aux résolutions que le PSVR 2 peut produire, ou vivre votre rêve d’être un chef dans Job Simulator, ou l’un des plus de 600 jeux PSVR.

Malheureusement, Sony a confirmé que les jeux PSVR 1 ne fonctionneront pas « nativement » sur PSVR 2. Dans une interview sur le podcast PlayStation, Hideaki Nishino, le SVP de Platform Experience pour PSVR 2, déclare que de nombreuses fonctionnalités sur le casque font qu’il est incompatible avec les jeux PSVR 1. Ces fonctionnalités incluent les déclencheurs haptiques et adaptatifs, le suivi du casque et du contrôleur, l’audio 3D et les résolutions HDR 4K.

Il convient de noter que les développeurs peuvent mettre à jour leurs jeux PSVR 1 pour qu’ils fonctionnent avec PSVR 2 s’ils le souhaitent. Il semble plutôt étrange que ce soit un problème, mais malheureusement, c’est quelque chose que les utilisateurs de PSVR 2 devront gérer. Bien qu’il soit agréable que les développeurs puissent mettre à jour leurs jeux pour qu’ils fonctionnent sur PSVR 2, il est très peu probable que chaque jeu PSVR 1 reçoive cette « mise à jour nouvelle génération ».

Espérons que Sony soit en mesure de permettre aux développeurs d’avoir un processus fluide et simple pour transférer leurs jeux sur le hardware de nouvelle génération. De cette façon, les premiers utilisateurs du PSVR 2 peuvent avoir le choix entre de nombreux jeux.