Le premier trailer officiel de Tekken 8 a été dévoilé, il sortira sur PC et consoles next gen

Ce titre arrive cinq ans après le dernier chapitre de la saga. La date de sortie n’a pas encore été annoncée.

La pluie battant sur le terrain de jeu, un sol rocailleux sur lequel s’affronter et deux des visages les plus emblématiques de la saga débordés dans l’affrontement : Kazuya Mishima et Jim Kazama. Lors du State of Play organisé par Sony, a été présenté le premier trailer officiel de Tekken 8. Selon les déclarations du manager de Bandai Namco, Katsuhiro Harada, les images projetées sont tirées directement du gameplay du mode histoire, il ne s’agit donc pas d’une séquence conçu uniquement pour la publicité. D’après ce qu’écrit Harada sur PlayStation Blog, l’objectif des développeurs est de conserver cette qualité graphique tout au long du jeu. Il n’y a pas encore de date de sortie : pour le moment, on sait seulement que le nouveau chapitre sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X et Series S.

La bande-annonce de Tekken a ouvert le State of Play mais ce n’était pas la seule présentation de l’événement. Les annonces dédiées aux casques PlayStation de deuxième génération sont également arrivées. Ici, les titres seront deux : Star Wars Tales From the Galaxy’s Edge Enhanced Edition et Like a Dragon : Ishin. Sony a également dévoilé quelque chose de plus de Hogwarts Legacy, le jeu vidéo se déroulant dans le monde de Harry Potter attendu en février 2023. Une aventure a été présentée lors de l’événement qui sera disponible exclusivement pour ceux qui achètent le jeu sur PlayStation 5. Le dernier espace du programme était consacré à God of War Ragnarok, le nouveau chapitre de la saga. Kratos est également vu combattre Thor dans cette bande-annonce.

Le jeu vidéo au centre de l’histoire de PlayStation

Tekken a accompagné toutes les générations de PlayStation. Il a fait ses débuts avec la première PlayStation produite par Sony, en 1995, comme l’un des premiers jeux de combat importés dans des consoles à connecter aux téléviseurs domestiques directement à partir d’armoires d’arcade. Tekken 2 est arrivé un an seulement après le premier épisode, puis tous les autres épisodes ont été publiés, mis à jour de temps en temps avec la technologie disponible sur le marché. La PS5 attendait également d’être baptisée avec un nouveau chapitre de la saga. Cette fois, les fans ont dû attendre longtemps depuis le dernier épisode : Tekken 7 est sorti en 2017.