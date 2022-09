Pourquoi Instagram a supprimé le compte PornHub

Il comptait 13,1 millions de followers, selon Meta faisant directement la promotion de la pornographie.

Purnhub, sur Instagram, a disparu. La plateforme a supprimé le compte qui comptait 13,1 millions d’abonnés et plus de 6 200 publications. Ce n’est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Tout le monde essaie de s’éloigner le plus possible de PornHub. C’est une fuite en masse. En juin, le PDG de MindGeek (mère de PornHub) Feras Antoon et le directeur de l’exploitation David Tassillo ont démissionné. Les deux, pendant de nombreuses années, avaient été le cerveau et le cœur du géant de la pornographie, ainsi que les actionnaires majoritaires. L’entreprise basée à Montréal, au Québec, a également mis à pied un nombre indéterminé d’employés. Visa a arrêté les paiements de Traffic Junky, la branche publicitaire de MindGeek. Instagram ferme la page.

Parce que tout le monde se détourne de PornHub

Tout commence par un procès intenté par Serena Fleites. En 2014 une vidéo hard d’elle sort sur PornHub, elle a 13 ans. Le matériel pédopornographique a été téléchargé sur le site par son petit ami de l’époque, sans son consentement. Elle n’est pas la seule, plus de vingt-quatre plaignants ont poursuivi Pornhub et MindGeek l’année dernière, les accusant d’exploiter et de monétiser la pornographie enfantine, les vidéos de viol, le trafic et le contenu volé. Traffic Junky, en plaçant des publicités, en a profité. Selon le procès, les revenus générés par Traffic Junky représentent plus de la moitié des revenus de MindGeek. Le visa est également payant. Il semble avoir sciemment facilité la capacité de MindGeek à monétiser le contenu illégal. Demandant à être retiré de l’affaire, la demande est rejetée par le juge Cormac J. Carney du tribunal de district des États-Unis de Californie. La réponse suspend les privilèges de paiement de Traffic Junky.

Instagram suit la piste. PornHub ne coexiste pas sur les vidéos sociales et les images pornographiques, selon Dawn Hawkins, PDG du National Center on Sexual Exploitation, mais avait « directement promu la pornographie » et présenté des vidéos comme « Next Career Goal ». Contenu qui vous a encouragé à poursuivre une carrière dans le monde de la pornographie. « Instagram choisit audacieusement de cesser de s’associer à PornHub, et il est temps que toutes les entreprises fassent de même », a déclaré Hawkins. Le compte Twitter de Pornhub (3,4 millions de followers) tient pour l’instant, tout comme la chaîne YouTube officielle (882 000 abonnés), où il partage des contenus vidéo « safe for work ».

La réponse de MindGeek

La société affirme qu’elle a interdit les téléchargements de toute personne qui n’a pas présenté de pièce d’identité émise par le gouvernement, et que le matériel sur le site doit passer la vérification par un tiers. MindGeek prétend également avoir étendu les processus de modération et s’être associé à des dizaines d’organisations à but non lucratif à travers le monde. « Toute allégation selon laquelle MindGeek ne prend pas au sérieux la suppression de matériel illégal est catégoriquement fausse », a-t-il déclaré.

Ce n’est pourtant pas la première fois. Dès 2020, Visa et Mastercard avaient rompu leurs liens avec Pornhub après que le New York Times ait dénoncé des vidéos sur la plateforme illustrant des violences sexuelles sur des enfants. PornHub a nié les allégations.