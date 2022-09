Le scientifique Frank Drake, pionnier de la recherche sur les ovnis, est mort : ce qu’il a découvert

Il avait 92 ans. Il a développé l’équation du même nom pour calculer le nombre d’espèces extraterrestres intelligentes qui pourraient être détectables dans notre galaxie.

Frank Drake, l’astronome et astrophysicien américain pionnier de la recherche de vie extraterrestre est décédé à l’âge de 92 ans dans sa maison d’Apos, en Californie. Professeur émérite d’astronomie et d’astrophysique et ancien doyen de la division des sciences naturelles de l’Université de Californie à Santa Cruz, il est né à Chicago le 28 mai 1930 et a été au cours de sa vie le fondateur du domaine scientifique engagé dans la recherche de l’intelligence extraterrestre ( SETI), développant l’équation de Drake, qui est devenue fondamentale pour la recherche des scientifiques sur la vie extraterrestre. Ses contributions sont nombreuses : il fit les premières observations des ceintures de radiation de Jupiter et fut l’un des premiers astronomes à mesurer la température de la surface de Vénus et l’effet de serre de son atmosphère dense. Drake a été directeur de l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico, en plus de devenir un mentor et une source d’inspiration pour des générations d’astronomes et d’astrophysiciens. « Lorsque l’histoire de la science sera écrite dans quelques centaines d’années, après que nous aurons découvert la vie intelligente au-delà de la Terre, ce que je crois absolument que nous ferons à un moment donné, je crois que Frank prendra une place parmi les plus grands scientifiques qui aient jamais vécu. – a déclaré l’astrophysicien Andrew Siemion, directeur du Berkeley SETI Research Center de l’Université de Californie à Berkeley -. C’était génial d’avoir la chance de le rencontrer« .

Drake a cultivé sa passion pour l’espace tout au long de sa formation. Il est diplômé en génie physique de l’Université Cornell en 1951 et est devenu membre du programme Navy ROTC, où il a servi de 1952 à 1955 en tant qu’officier électronique dans la marine américaine. Il a ensuite étudié l’astronomie à l’Université de Harvard de 1955 à 1958, où il a obtenu son doctorat et a été le conseiller de Cecilia Payne-Gaposchkin, l’astrophysicienne qui a proposé pour la première fois que les étoiles étaient constituées principalement d’hydrogène et d’hélium.

Au cours de ses années à Harvard, alors qu’il observait l’amas d’étoiles des Pléiades avec un radiotélescope, il a repéré un signal étrange qui semblait se déplacer le long de l’amas, qui s’est avéré être une transmission d’un opérateur radio amateur à proximité. Cependant, cela a conduit Drake à calculer si un signal radio artificiel pouvait provenir du système stellaire distant. Une fois qu’il a obtenu son doctorat, il a travaillé à l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO) à Green Bank, en Virginie-Occidentale, où il a installé de nouveaux télescopes et a fait ses observations révolutionnaires de Jupiter et de Vénus. En 1960, à l’aide du télescope Tatel de l’observatoire, il se lance dans ce qu’il appelle le projet Ozma, développant l’équation de Drake et le message d’Arecibo, un codage numérique d’une description astronomique et biologique de la Terre et de ses formes de vie pour transmission dans le cosmos.

L’équation de Drake pour calculer le nombre d’espèces exotiques intelligentes

Drake a conçu l’équation en 1961, pour estimer le nombre de civilisations extraterrestres détectables dans la Voie lactée sur la base des valeurs de certaines variables. Ces variables comprenaient le nombre de planètes en orbite autour d’autres étoiles et la probabilité d’émergence de la vie sur une planète donnée, comme spécifié ci-dessous :

N = R * x fp x ne x fl x fi x fc x L

N (nombre de civilisations détectables dans la Voie lactée), R* (taux de naissance des étoiles), fp (fraction d’étoiles qui hébergent des planètes), ne (nombre de planètes habitables par système planétaire), fl (fraction des planètes sur lesquelles la vie évolue) fi (la fraction de la vie qui développe l’intelligence), fc (la fraction de la vie intelligente qui développe les technologies de communication), l (la durée moyenne pendant laquelle les civilisations sont détectables).

« Evidemment à l’époque il n’avait aucune idée de ce que deviendrait cette équation, de ce qu’elle représenterait – a expliqué la fille de Drake, Nadia, une écrivaine collaboratrice du National géographique -. Le fait que les gens l’aient tatouée sur le corps et qu’elle soit régulièrement citée comme l’une des équations les plus connues de la science l’a toujours amusé.« .

Après son mandat à la NRAO, Drake a également travaillé au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en tant que chef de sa section des sciences lunaires et planétaires et en 1964, il a rejoint la faculté d’astronomie de l’Université Cornell. Il a également été directeur de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico de 1966 à 1968 et du Centre national d’astronomie et d’ionosphère de Cornell, qui a géré le radiotélescope d’Arecibo, de 1971 à 1981.

Le message d’Arecibo

Au cours de son mandat, Drake a supervisé les mises à niveau d’Arecibo, construit à l’origine pour surveiller la haute atmosphère pour la recherche sur la défense antimissile et pour rendre l’observatoire plus adapté à la recherche astronomique, présidant à l’installation d’une nouvelle surface sur la parabole massive du télescope qui a fait l’instrument beaucoup plus sensible, ainsi que l’ajout d’un nouveau radar puissant capable de détecter les mouvements des astéroïdes et autres corps planétaires. En 1974, il a conçu le message Arecibo, le premier message interstellaire délibérément transmis depuis la Terre, qui a été envoyé à l’amas globulaire M13 à environ 22 000 années-lumière de la Terre, comme une démonstration des réalisations technologiques humaines, plutôt qu’une véritable tentative d’entrer dans contact avec des extraterrestres.

Il a également co-conçu la plaque Pioneer, un message image installé sur les engins spatiaux Pioneer 10 et Pioneer 11 qui comprenait une illustration d’un homme et d’une femme, notre système solaire, et une carte indiquant la position du soleil dans la galaxie et Il a ensuite travaillé comme directeur technique, avec Carl Sagan et Ann Druyan, dans la création du Voyager Golden Record transporté sur les vaisseaux spatiaux Voyager 1 et 2. Drake a été directeur associé du Cornell Center for Radiophysics and Space Research, en tant que directeur de l’Observatoire d’Arecibo. depuis 1966 à 1968 et en tant que directeur du Centre national d’astronomie et d’ionosphère (NAIC), qui comprend l’installation d’Arecibo, depuis sa fondation en 1971 jusqu’en 1981.

En 1984, Drake a quitté Cornell en 1984 et a déménagé avec sa famille en Californie, où il a commencé à travailler comme doyen de la Division des sciences naturelles à l’Université de Californie à Santa Cruz. Lorsqu’il a démissionné de ce poste en 1988, il est resté professeur et a été recruté dans le nouvel institut SETI, où il a été président du conseil d’administration et directeur de son centre Carl Sagan pour l’étude de la vie dans l’univers. Drake a pris sa retraite de l’enseignement en 1996.

Nombreuses récompenses académiques, comme en témoigne la nécrologie de l’Université de Californie, à Santa Cruz : collègue de l’Académie américaine des arts et des sciences, membre de la National Academy of Sciences, président de la Société astronomique du Pacifique, président de la National Conseil d’administration du Conseil de la recherche sur la physique et l’astronomie et vice-président de l’Association américaine pour l’avancement des sciences.