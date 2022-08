Fortnite x Marvel: Zero Conflict #4 – Où acheter la bande dessinée et comment utiliser le code

Depuis le 31 août 2022, la bande dessinée Fortnite x Marvel : Zero Conflict #4, la troisième d’une mini-série Fortnite et Marvel limitée à cinq numéros, est en vente dans différents pays du monde. Cette BD apporte un code pour obtenir le graffiti SNIKT ! SNIKT ! de Wolverine dans Fortnite Battle Royale. Ci-dessous, nous vous donnons tous les détails, y compris où acheter la bande dessinée, dans quels pays elle est disponible et comment utiliser le code :

Où acheter la bande dessinée Fortnite x Marvel : Zero Conflict #4 ? Dans quels pays est-il disponible ?

Les bandes dessinées Fortnite x Marvel : Zero Conflict sont disponibles dans les pays suivants : Andorre, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique (Communauté française), Brésil, Canada, Chili, France, Slovaquie, France, États-Unis, Grèce, Pays-Bas, Hongrie, Italie , Monaco, Pologne, Portugal, République tchèque, Russie, Saint-Marin, Serbie, Suisse, Turquie et Vatican.

Art de graffiti officiel SNIKT! SNIKT ! dans fortnite

Renseignez-vous auprès de votre libraire ou kiosque habituel sur sa disponibilité, car en principe aucune chaîne de stores n’a l’exclusivité sur sa vente et sa distribution. Chaque exemplaire de la bande dessinée est au prix de 4,20 €, ce qui peut varier quelque peu d’un store à l’autre.

Quelle est la récompense pour Fortnite x Marvel : Zero Conflict #4 ? Comment utiliser votre code ?

La récompense pour Fortnite x Marvel Comic : Zero Conflict #4 est le SNIKT Spray ! SNIKT !

Dans chaque bande dessinée Fortnite x Marvel : Zero Conflict #4 vient un code que nous pouvons échanger sur le site officiel de Fortnite. Ici, avec la session sur notre compte Epic Games/Fortnite démarrée, nous entrons ledit code en question ; la prochaine fois que nous entrerons dans Fortnite, nous recevrons les objets en récompense et ils seront à nous pour toujours. N’oubliez pas que le code n’est inclus que dans la version physique de la bande dessinée, pas dans la version numérique.

Quand les bandes dessinées Fortnite x Marvel: Zero Conflict seront-elles en vente? Quels prix rapporteront-ils ?

Les dates de sortie officielles pour le reste des bandes dessinées Fortnite x Marvel : Zero Conflict sont les suivantes :

Fortnite x Marvel : Zero Conflict #5 – 28 septembre 2022. Récompense : écran de chargement inspiré de Fortnite x Marvel : Zero Conflict. Il est exclusif à cette bande dessinée.

Pour utiliser les cinq codes (numéros 1 à 5 de Fortnite x Marvel : Conflict Zero) : skin supplémentaire.

Fortnite x Marvel : Zéro Conflit #4

Fortnite x Marvel : Zero Conflict est une mini-série limitée de bandes dessinées divisée en cinq numéros. Il s’agit d’une collaboration entre Marvel et Fortnite Season 3. Dans notre guide de jeu complet, nous vous aidons avec certains aspects de celui-ci, comme comment accomplir toutes les missions ou comment monter de niveau rapidement.

