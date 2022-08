Rencontrez le nouveau méchant de House of the Dragon

Des surprises arrivent dans la série

Les premières réactions à la fiction ont été extrêmement positives, louant avant tout l’intrigue politique qui anime la série et la manière dont elle élargit l’univers Game of Thrones. Et c’est que dans le deuxième chapitre et l’avancée du troisième, on nous a présenté l’une des menaces qui bouleversera sûrement la maison Targaryen à l’avenir.

Avant de parler de ce méchant, sachez que nous allons dévoiler quelques spoilers, donc si vous n’êtes pas à jour avec la série, soyez prudent. Sans plus rien à ajouter, commençons.

les tambours de guerre sonnent

La série commence en nous faisant croire que le principal antagoniste dans House of the Dragon sera Daemon Targaryen, frère du roi Viserys I et que, jusqu’à ce deuxième chapitre, on pensait qu’il jouerait un rôle similaire à celui du personnage de Cicatrice dans le film Le Roi Lion. : celle du frère capricieux du monarque, plein de rancœur et qui va pouvoir faire l’inimaginable afin d’accéder au Trône, de Fer en l’occurrence.

Cependant, dans l’épisode intitulé The Scoundrel Prince, on commence à parler d’un conflit qui se prépare en même temps que la question de la succession du roi Viserys Targaryen est abordée à King’s Landing.

Dans la ville de Stone Steps, située entre Dorn et les terres discordantes d’Essos, une bataille féroce pour le contrôle des voies de navigation de la mer étroite fait rage entre les pirates et les forces de la triarchie. Il sera là lorsque ce nouveau méchant entrera en scène au sein de House of the Dragon.

Qui est le bienfaiteur des crabes ?

Craghas Drahar est le chef chargé de diriger les troupes de la Triarchie pour conquérir Stone Steps et c’est dans cette bataille qu’il gagne son surnom de bienfaiteur des crabes. La raison doit être recherchée dans la manière dont il a exécuté les pirates captifs après la guerre, qu’il a empalés sur la plage dans le but ultime de les noyer lorsque la marée montait et, par conséquent, finir par devenir la nourriture des crabes. .

Le résultat de cette bataille contre les pirates a été du goût des seigneurs de Westeros malgré les péages qu’ils ont dû commencer à payer à Craghas Drahar qui, avec le temps, est devenu de plus en plus gourmand jusqu’à ce qu’il exige des sommes pratiquement impossibles à payer. satisfaire, conduisant à des affrontements de plus en plus graves avec les Sept Royaumes. Le problème vient de la décision du roi, qui ne veut pas investir trop d’efforts dans la lutte contre le nouveau mal qui plane sur Westeros.

Voyant qu’il faudra une grande armée pour mettre fin au règne de terreur du Crab Benefactor, Corlys Velarion décide de s’allier avec Daemon Targaryen afin qu’il puisse utiliser les troupes et le dragon du frère du roi dans la bataille contre le malveillant prince Myrish de la Triarchie.