Nvidia est le plus durement touché alors que les expéditions de cartes graphiques atteignent leur plus bas niveau en deux ans

En un mot : Ce n’est un secret pour personne que Nvidia a vu ses ventes de GPU chuter drastiquement au deuxième trimestre de l’année, et l’ampleur de la baisse par rapport au trimestre précédent a été substantielle. Mais il n’y a pas que Nvidia : les expéditions globales de cartes graphiques dédiées pour ordinateurs de bureau au deuxième trimestre ont atteint leur plus bas niveau en deux ans, tandis que l’industrie des processeurs a également souffert.

Le dernier rapport de Jon Peddie Research (JPR) sur l’industrie du GPU est une lecture pénible pour toutes les personnes impliquées, en particulier Nvidia. Le marché a connu une baisse de la demande cette année suite à une augmentation des ventes pendant les fermetures, et l’économie turbulente combinée à la hausse de l’inflation aggrave les choses.

JPR a constaté qu’il y avait eu 84 millions d’expéditions de GPU au deuxième trimestre, en baisse de 14,9 % par rapport au premier trimestre. Si l’on considère les trois sociétés de GPU individuellement, les livraisons d’AMD ont baissé de -7,6 %, Intel de -9,8 % et les livraisons de Nvidia de -25,7 %.

Les chiffres étaient encore pires pour les cartes graphiques de bureau dédiées. Les expéditions dans ce domaine ont diminué de 22,6 % en séquentiel au deuxième trimestre pour atteindre environ 10,37 millions d’unités, le nombre le plus bas enregistré depuis le deuxième trimestre 2020.

En ce qui concerne les parts de marché globales, Intel avec ses iGPU (graphiques intégrés) a toujours ouvert la voie, augmentant sa part de 2 % à 60 %. Nvidia a chuté de -3,15% à 18%, permettant à AMD de le dépasser avec une hausse de 1,1% à 20%.

Le marché des CPU a également connu un mauvais trimestre. Les livraisons des transformateurs ont baissé de -7 % en glissement trimestriel et de 37,7 % en glissement annuel . Les tablettes ont en revanche vu leurs livraisons stagner.

« Ce trimestre a eu des résultats globalement négatifs pour les fournisseurs de GPU, par rapport au dernier trimestre », a déclaré Jon Peddie, président de JPR. « Les événements mondiaux tels que la poursuite de la guerre en Ukraine, la manipulation par la Russie de l’approvisionnement en gaz de l’Europe occidentale et la nervosité qui en résulte ont mis un frein à l’économie européenne ; le Royaume-Uni est en récession avec une inflation élevée. Les prévisions n’ont jamais été aussi difficiles , et par conséquent, nos prévisions et celles des autres seront fréquemment révisées à mesure que de nouvelles données apparaîtront. »

Il semble que l’industrie ne soit pas convaincue d’un redressement au cours du trimestre en cours ; la plupart des fournisseurs de semi-conducteurs prévoient une baisse pour le T3 à une moyenne de -2,81 %.

Les derniers résultats financiers de Nvidia ont montré que ses revenus de jeux avaient diminué de plus d’un milliard de dollars d’une année sur l’autre, de sorte que les conclusions du récent rapport ne sont pas surprenantes. La société a essayé frénétiquement d’éliminer son excédent de stock RTX 3000 avant l’arrivée de Lovelace en baissant les prix des cartes, mais cela n’aurait pas fonctionné aussi bien que prévu. Il semble que la solution de l’équipe verte soit de les réduire encore plus en septembre. Que cela fonctionne pourrait dépendre de la façon dont Nvidia rend ses GPU moins chers.