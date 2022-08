Nintendo Treehouse pendant la Gamescom 2022 : date, heure et comment regarder en ligne

Nintendo sera également le protagoniste cette semaine et sera présent, sinon à la Gamescom 2022, pendant les jours que dure la Gamescom. La société a annoncé un nouveau Nintendo Treehouse: Live pour le 25 août qui sera axé sur Splatoon 3 et Harvestella. L’événement sera divisé en trois segments :

Au cours du premier, la société montrera un premier aperçu approfondi du mode campagne de Splatoon 3. Dans le second, il continuera avec le jeu des Octarians et des Inlkings, mais en parlant de leurs scénarios en ligne, des stratégies recommandées et du Splatfest. Enfin, la Nintendo Treehouse nous montrera le premier gameplay de Harvestella, un jeu dont vous n’avez peut-être pas entendu parler, mais qui captive les locaux et les étrangers pour son mélange de Final Fantasy avec Stardew Valley.

Comment regarder Nintendo Treehouse: Live sur Nintendo Switch le 23 août

The Nintendo Treehouse: Live on Splatoon 3 et Harvestella peuvent être suivis via la chaîne YouTube de Nintendo. À la fin de l’événement, dans Netcost, vous pouvez trouver un résumé de tout ce qui y est présenté et disséqué en détail.

N’oubliez pas que ces jours-ci, il y a plus d’événements et de streaming à l’occasion de la Gamescom qui se déroule à Cologne, en Allemagne, du 24 au 28 août. Le salon du jeu vidéo le plus célèbre d’Europe regorge d’événements et voici son programme complet de conférences.

À quelle heure est Nintendo Treehouse: Live sur Nintendo Switch le 23 août ?

Le Nintendo Treehouse : Live du 23 août aura lieu à 18h30 en France, bien que sa durée exacte soit inconnue. Voici votre horaire dans le reste du monde :