Anker lance une nouvelle batterie portable mince MagSafe de 5 000 mAh avant l’iPhone 14

Aujourd’hui, Anker lance un tout nouvel ajout à sa collection de batteries portables MagSafe, avec une version MagGo qui vient d’être dévoilée et qui est son offre la plus mince à ce jour. Avec une sortie attendue de 7,5 W, la nouvelle batterie portable de 5 000 mAh est spécialement conçue pour les derniers iPhones avec une technologie de charge magnétique et un design compact et rafraîchi.

Anker MagSafe Power Bank slim est lancé avant l’iPhone 14

Anker a lancé sa gamme MagGo pour la première fois l’automne dernier après le lancement de l’iPhone 13, et maintenant nous obtenons un autre nouvel ajout à la série. Remarquée par la prise en charge de la norme MagSafe d’Apple pour l’écrêtage sur ses derniers smartphones, la gamme reçoit désormais une nouvelle batterie portable de base.

Adoptant une approche beaucoup plus mince que celle que nous avons vue dans les versions précédentes, la nouvelle batterie portable Anker MagSafe contient une grande partie des mêmes spécifications qu’auparavant. Le bloc d’alimentation est basé sur une batterie interne de 5 000 mAh qui peut fournir des vitesses de 7,5 W sur le chargeur principal magnétique sans fil ; il y a toujours un port USB-C en bas pour faire le plein de l’accessoire également.

Bien que le véritable point fort de la nouvelle version doive être le design (form factor) actualisé. L’empreinte elle-même n’a pas trop changé, mais l’épaisseur n’est plus aussi lourde qu’auparavant. Ce sera certainement un changement apprécié pour quiconque utilise régulièrement l’un de ces blocs d’alimentation magnétiques et devrait mieux correspondre au dernier né d’Apple.

En tant que nouveau modèle de base de la gamme MagGo, cette batterie portable Anker MagSafe allégée remplace directement son prédécesseur. Le modèle original a été lancé il y a deux ans lorsque l’iPhone 12 est apparu pour la première fois et est maintenant remplacé par un design (form factor) beaucoup plus attrayant.

Bien que vous ne puissiez pas acheter le modèle original désormais épuisé, la nouvelle version d’aujourd’hui rejoint certains des autres ajouts à la gamme de charge magnétique. Plus récemment, nous avons vu une entrée à l’extrémité complètement opposée du spectre avec la batterie portable MagGo pliable de 10 000 mAh, qui contient une construction beaucoup plus volumineuse pour accueillir deux fois la capacité de la batterie. Ensuite, il y a aussi l’offre 5000 mAh avec un support intégré qui offre des fonctionnalités supplémentaires pour ceux qui veulent soutenir leur iPhone tout en faisant le plein.

Même ainsi, la nouvelle batterie portable mince Anker MagGo MagSafe est la plus abordable d’entre elles. Désormais disponible à l’achat, la nouvelle version arrive à 49,99 $. Vous pouvez actuellement l’acheter directement sur Amazon, avec une livraison prévue pour début septembre. Nous allons probablement voir une autre nouvelle version passionnante d’équipement Anker pour le lancement de l’iPhone 14 le mois prochain, et la révélation d’aujourd’hui devrait nous donner une bonne idée de ce que l’entreprise a en réserve.

