L’iPhone 14 aurait fait surface dans la base de données du régulateur indien avant le dévoilement de septembre

L’autorité indienne de la consommation a peut-être divulgué des informations importantes sur le prochain iPhone 14 avant l’événement Apple du 7 septembre. Le numéro de modèle possible du prochain iPhone a été repéré par le Bureau of Indian Standards (BIS) alors que la société Cupertino prépare le nouveau téléphone.

Comme découvert par MySmartPricele Bureau of Indian Standards répertorie maintenant un nouveau numéro de modèle d’iPhone avant une nouvelle annonce d’iPhone.

L’organisme national de normalisation de l’Inde, qui relève du ministère de la Consommation, répertorie actuellement l’iPhone XR (A2105), l’iPhone 11 (A2221), l’iPhone 12 (A2403) et l’iPhone 13 (A2633). Il affiche maintenant un nouveau numéro de modèle A2882, qui pourrait être destiné à la prochaine série d’iPhone 14.

Cela pourrait avoir du sens car Apple produirait l’iPhone 14 en Inde et en Chine en même temps. L’analyste Ming-Chi Actu a suggéré cela dans un article au début du mois :

Ma dernière enquête indique que le site de production d’iPhone de Foxconn en Inde expédiera le nouvel iPhone 14 6.1″ presque simultanément avec la Chine pour la première fois en 2H22 (l’Inde ayant un quart ou plus de retard dans le passé). À court terme, les capacités/expéditions d’iPhone en Inde ont encore un écart considérable avec la Chine, mais c’est une étape importante pour Apple dans la construction d’un site de production d’iPhone non chinois. Cela implique qu’Apple essaie de réduire les impacts géopolitiques sur l’offre et considère le marché indien comme le prochain moteur de croissance clé.

Alors que l’iPhone 14 standard n’aurait pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités par rapport à l’iPhone 13 – car il conservera le même design et le même processeur – Apple prépare une version Max avec un écran et une batterie plus grands mais sans le prix premium.

D’autre part, toutes les nouvelles fonctionnalités devraient être ajoutées aux versions iPhone 14 Pro avec un nouveau design, un nouveau processeur et des caméras améliorées.

