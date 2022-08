Vendez-vous votre PS4 ? Nous vous expliquons comment supprimer vos données

Il y a de nombreuses années, les consoles de jeux vidéo ne stockaient pas d’informations. L’appareil enregistrait des données vraiment basiques et nos jeux étaient sauvegardés sur des cartes mémoire. Tout cela était en train de changer, et aujourd’hui, une console stocke presque autant de données personnelles qu’un téléphone portable. Donc, si vous souhaitez vendre ou donner votre PlayStation 4, c’est une bonne idée de passer un peu de temps à supprimer vos informations pour éviter toute surprise. Tout au long de cet article, nous passerons en revue le type d’informations qu’une personne ayant accès à votre ancienne console peut obtenir et ce que vous devez faire pour pouvoir la vendre en toute sécurité.