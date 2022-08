La sonnerie ‘Over The Horizon’ 2022 de Samsung par SUGA de BTS est sortie (Découvrez maintenant)

Les fans de BTS sont partout dans le monde. Et si vous êtes aussi fan de BTS, vous allez vous régaler. Une nouvelle version de la sonnerie Over the Horizon 2022 produite par Suga de BTS. C’est la deuxième année consécutive que SUGA travaille sur la sonnerie Over the Horizon. Oui, l’année dernière, le même artiste a travaillé sur la sonnerie Over the Horizon de Samsung.

SUGA est un rappeur populaire du groupe BTS. Et comme nous le savons, Samsung a travaillé plusieurs fois avec BTS Group pour l’approbation de produits en raison de leur popularité dans le monde entier, en particulier en Corée du Sud. Outre les produits, SUGA de BTS a également travaillé sur le remix de la sonnerie Over The Horizon l’année dernière.

Samsung a introduit la sonnerie Over the Horizon en 2011 avec le Galaxy S2. Et depuis lors, Samsung a collaboré avec un certain nombre d’artistes pour remixer Over the Horizon. Et SUGA est maintenant le premier artiste à recréer deux fois la sonnerie Over the Horizon.

Voici la déclaration officielle de Samsung :

L’objectif de SUGA lorsqu’il travaillait sur « Over the Horizon 2022 Produced by SUGA of BTS » était d’encourager les gens à envisager un avenir radieux et à réfléchir à l’excitation qui les attend « à l’horizon ». Par la suite, le nouveau remix est axé sur la positivité et la luminosité et a été composé de sorte que lorsque les gens l’entendent, ils se sentent pleins d’espoir et optimistes.

Samsung a officiellement partagé la nouvelle version d’Over The Horizon. Cela indique que tout le monde peut profiter du nouveau Over The Horizon 2022 même s’il n’a pas de téléphone Samsung. La nouvelle version de la sonnerie est conçue pour le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4. Mais elle sera disponible pour d’autres téléphones Samsung via une prochaine mise à jour.

Voici la vidéo YouTube officielle Over The Horizon 2022.

J’ai également converti la vidéo Over The Horizon 2022 au format mp3. Pour que vous puissiez l’utiliser sur votre téléphone comme sonnerie.

Télécharger Over The Horizon 2022 en MP3

Après avoir téléchargé le MP3, vous pouvez le définir comme sonnerie à partir des paramètres ou même du gestionnaire de fichiers. Si vous souhaitez définir une partie spécifique, vous pouvez également couper votre partie préférée.

