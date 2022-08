Logitech annonce un module complémentaire de haut-parleur de 100 $ pour le casque Meta Quest 2 VR

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Logitech a annoncé un accessoire audio complémentaire pour le casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 conçu pour améliorer l’immersion. Le Logitech Chorus est une solution audio hors oreille personnalisée qui utilise des BMR (radiateurs en mode équilibré) à dos ouvert. Les haut-parleurs n’entrent pas réellement en contact avec vos oreilles, ce qui indique qu’il n’y a rien dans ou sur vos oreilles qui génère de la chaleur ou qui entrave la circulation de l’air.

La conception du haut-parleur rotatif facilite la mise en sourdine du son. Lorsque le monde réel exige votre attention, faites simplement pivoter les haut-parleurs vers l’arrière et hors du chemin pour entendre ce qui se passe. Cette action coupe les haut-parleurs ; lorsqu’il est temps de revenir en arrière, faites pivoter les haut-parleurs vers le bas en position.

Chorus pèse 6,42 onces (182 grammes) et reste en place sur le casque, n’ayant jamais besoin d’être retiré ou débranché. Il utilise un système d’intercommunication USB-C, de sorte qu’aucune source d’alimentation séparée n’est requise.

Le Meta Quest 2 (anciennement connu sous le nom d’Oculus Quest 2) a été lancé en octobre 2020 avec un prix de lancement de 299 $ pour un modèle avec 64 Go de stockage. Un récent changement de prix a poussé le Quest 2 d’entrée de gamme à 399,99 $, mais a également doublé le stockage à 128 Go. Un modèle avec 256 Go de stockage intégré commande 499,99 $.

Le Meta Quest 2 est doté de haut-parleurs intégrés qui offrent un son stéréo, mais la qualité audio n’est pas universellement appréciée de tous. Il y a aussi une socket casque 3,5 mm si vous préférez apporter un ensemble d’écouteurs à la fête ; Chorus de Logitech est simplement une autre option à considérer.

La nature ouverte du Chorus est à la fois un avantage et un inconvénient. Bien qu’il permette aux sons ambiants d’atteindre plus facilement le lecteur et qu’il soit sans aucun doute plus confortable pour les longues sessions de réalité virtuelle, il ne fournit aucune isolation acoustique pour le porteur ou ceux qui se trouvent dans la même version. Si vous partagez régulièrement votre espace de jeu avec d’autres, un ensemble d’écouteurs pourrait être l’option la plus courtoise.

Le Logitech Chorus est disponible en pré-commande pour 99,99 $. Aucun mot encore sur quand il sera expédié.