Comment publier vos bobines Instagram sur Facebook

Les réseaux sociaux de Mark Zuckerberg ont perdu de l’importance ces derniers mois en raison de succès comme TikTok. Ceux de Meta sont conscients que de nombreux jeunes préfèrent le réseau social chinois, et la croissance d’Instagram a notamment stagné l’année dernière. Pour éviter l’exode des utilisateurs et rester en première division, Instagram apporte des améliorations et des changements assez régulièrement. Cette semaine, la plate-forme a été mise à jour avec quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la publication croisée d’Instagram Reels sur Facebook.