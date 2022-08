WhatsApp lance une application native pour Windows 10 et Windows 11

Ces derniers mois, nous avons vu comment WhatsApp travaillait sur une nouvelle application native pour Windows 10 et Windows 11. Avec ce changement, les utilisateurs du système d’exploitation Microsoft ne dépendent plus de WhatsApp Web et de son dérivé de bureau, qui avait un grand facteur de conditionnement. . : gardez le smartphone allumé et connecté à Internet.

La nouvelle application WhatsApp se débarrasse des technologies Web

L’application WhatsApp que les utilisateurs de Windows utilisaient jusqu’à présent était basée sur WhatsApp Web. Il fallait donc maintenir la synchronisation avec le smartphone, en plus d’avoir les inconvénients habituels de certaines applications web : interface générique, consommation de ressources plus élevée et mauvaise intégration avec le système d’exploitation.

En revanche, la nouvelle application pour Windows 10 et Windows 11 est entièrement native, développée à l’aide du SDK Windows App. Avec cela, nous profiterons d’une interface qui suit les lignes de conception de Windows 11, a une vitesse de réponse plus élevée et ne dépend pas du fait de garder le téléphone allumé.

Quant à l’intégration avec le système d’exploitation, WhatsApp continue d’envoyer des notifications, même s’il est fermé, et il est même possible de répondre aux messages à partir de la notification elle-même. De plus, il utilise le thème clair ou sombre selon la personnalisation du système d’exploitation.

WhatsApp pour Windows conserve toutes les fonctions de l’application : audio, autocollants, appels, histoires, discussions archivées… Nous ne manquerons donc aucune des fonctionnalités de l’application. Enfin, nous aurons une application au niveau de ce que nous trouvons dans l’une des plates-formes mobiles iOS ou Android.