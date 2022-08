Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite: dates, heures et comment participer

Le Fortnite Tournament of Power est une nouvelle coupe qui fait partie de l’événement Dragon Ball Super. Cet événement compétitif nous permettra de gagner des récompenses et des prix gratuits si nous sommes en bonne position. Ici, nous vous expliquons comment participer au Tournoi de puissance de la saison 3 de Fortnite :

Quand est le Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite ?

Le Dragon Ball Super Tournament of Power de Fortnite a lieu le jeudi 18 août 2022, à une heure qui change en fonction de notre région de jeu. Cette coupe fait partie de l’événement Dragon Ball Super. Pour vérifier le calendrier spécifique en fonction de la région à laquelle nous souhaitons participer, nous devons entrer dans l’onglet « Compétition » du menu Fortnite Battle Royale. Nous mettrons à jour cette section dès que nous aurons les horaires exacts de cet événement compétitif.

Annonce officielle du Dragon Ball Tournament of Power à Fortnite

Comment participer au Dragon Ball Super Tournament of Power sur Fortnite ?

Pour participer au Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite, nous devons nous connecter à Fortnite le jour indiqué à l’heure qui correspond selon notre région de jeu, et avoir au moins le niveau de compte 50.

Le Dragon Ball Super Tournament of Power de Fortnite est une coupe Duos avec construction. Nous aurons jusqu’à trois heures pour jouer jusqu’à dix jeux dans lesquels le but est d’obtenir le score le plus élevé possible à la fois en éliminant les ennemis et en étant en bonne position à chaque match. En plus du marqueur normal, il y aura également un marqueur supplémentaire qui comptera les éliminations via le Kamehameha, une nouvelle arme mythique.

Dragon Ball Super Tournament of Power Prizes à Fortnite

Voici la liste des prix pour les joueurs du Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite :

toutes les régions

Top 50 % : émoticône Végéta en colère.

8 points : icône de bannière Goku Kanji.

3 éliminations avec Kamehameha : Graffiti Beerus Eating.

Récompenses gratuites du Dragon Ball Super Tournament of Power à Fortnite

Le Dragon Ball Super Tournament of Power est un événement compétitif de la saison 3 de Fortnite. Si vous souhaitez vous échauffer et préparer vos batteries pour ces nouvelles tasses, nous vous recommandons de jeter un œil à notre guide Fortnite, où nous vous disons, entre autres , où il y a des distributeurs automatiques ou comment améliorer les armes. Cette information peut vous sortir de plus d’un blocage.

Sources : Epic Games [1] [2]