Ils filtrent tous les combattants qui arriveront à MultiVersus et c’est fou

Nous avons déjà parlé du jeu MultiVersus, une sorte de Smash Bros multiplateforme qui vise à attirer l’attention pour ses mécanismes de jeu et sa distribution de personnages spectaculaire et luxueuse. Et c’est que, avec une grande variété de personnages de films, de séries et du monde de l’animation, le jeu ne veut laisser personne indifférent. Mais, quels personnages va-t-on pouvoir choisir ?

La saison 1 commence

La saison 1 de MultiVersus a commencé, et pour cela rien de mieux que d’accueillir deux nouveaux membres dans la liste des personnages sélectionnables, puisque l’arrivée de Black Adam et Stripe, le leader Gremlin du célèbre film Gremlins, a été annoncée.

Aux 19 personnages que nous connaissions déjà et que nous avons pu tester dans la période bêta du jeu, maintenant deux autres s’ajoutent pour atteindre le total de 21 personnages sélectionnables. Mais pensiez-vous vraiment que les choses allaient rester comme ça ? Préparez-vous car la liste sera beaucoup plus longue que vous ne pouvez l’imaginer.

Les personnages divulgués

Comme d’habitude dans ce type de jeu, les dataminners se frottent les mains à chaque mise à jour publiée, car les fichiers du jeu cachent généralement des indices et des secrets sur les nouvelles qui arriveront dans le futur. Et c’est le cas de la dernière mise à jour de MultiVersus, qui cache une série de références aux futurs personnages qui viendront dans le jeu parmi ses fichiers.

Sur Reddit, ils collectent toutes les références qu’ils trouvent depuis plusieurs mois, confirmant celles qui finissent par arriver dans le jeu et en gardant d’autres à l’arrière qui semblent arriver plus tard. Pour le moment, il semble que les personnages encore cachés soient les suivants :

Le Joker (DC Comics)

Choc statique (DC Comics)

Poison Ivy (DC Comics)

Adam noir (DC Comics)

Nubien (DC Comics)

Corbeau (DC Comics)

Gandalf (Seigneur des Anneaux)

Legolas (Seigneur des Anneaux)

Marvin le Martien (Looney Tunes)

Harry Potter

Ron Weasley (Harry Potter)

Fred silex

Johnny Bravo

Mad Max

Ben 10

Godzilla

King Kong

Néo (La Matrice)

Scorpion (Mortal Kombat)

Sub-Zero (Mortal Kombat)

Gizmo (Gremlins)

Emmett (Le film LEGO)

Le monde de Craig

Méchante Sorcière de l’Ouest (Le Magicien d’Oz)

Daenerys Targaryen (Jeux de trônes)

ted lasso

Bien que la plupart des personnages aient été trouvés en train de travailler sur l’exploration de données avec les fichiers du jeu, d’autres sont apparus dans des images divulguées ou dans les premières versions du jeu, donc tôt ou tard, ils devraient officiellement apparaître dans la liste des personnages. Comme vous pouvez le voir, il y a une forte présence de personnages DC, même si l’apparition de Ted Lasso en fin de liste est surprenante. Verrons-nous l’entraîneur de football le plus charismatique à la télévision dans MultiVersus ? Il répand sûrement de bonnes vibrations parmi les adversaires.

Malheureusement, il n’y a pas de détails sur le moment où nous verrons les nouveaux ajouts, bien que la chose la plus normale soit qu’ils se produisent petit à petit avec l’arrivée d’une nouvelle saison, incorporant entre 2 et 3 personnages par saison. Évidemment, nous ne savons pas non plus quel personnage sera le premier à apparaître, et quant à l’exactitude de la fuite, nous devons tenir compte du fait qu’ils ont précédemment avancé l’arrivée de Black Adam et Stripe, donc ils ne se trompent peut-être pas trop.