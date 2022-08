GPU phare 2016 contre GPU budget 2022 : GeForce GTX 1080 contre Radeon RX 6600

La comparaison d’aujourd’hui porte sur deux GPU que nous n’avons jamais pensé à mettre en tête-à-tête, mais après y avoir réfléchi, cela semble être un match intéressant. La GeForce GTX 1080 est sortie mi-2016 à un PDSF de 600 $, ou jusqu’à 700 $ pour ceux qui ont acheté la version Founders Edition. Pour référence, nous irons avec 600 $ car il y avait des cartes décentes disponibles à ce prix et il a finalement été réduit à 500 $ dans toute la gamme.

La GTX 1080 était une bête, l’architecture Pascal était efficace et la série GeForce 10 était exceptionnelle, en particulier les modèles GTX 1070 et 1080. Certes, nous avons un faible pour des produits comme la GTX 1080.

Nous irions jusqu’à dire que la GTX 1080 Ti est devenue l’un des meilleurs GPU de tous les temps, et nous y reviendrons probablement bientôt. La GTX 1080 standard était également excellente…

Maintenant pour la question. Le GPU roi de la valeur d’aujourd’hui, la Radeon RX 6600, peut-il tenir une bougie à la GTX 1080 ? En d’autres termes, après six ans, une carte graphique de milieu de gamme à 270 $ peut-elle rivaliser avec le GPU phare GeForce de 2016 ?

Ce qui rend également la comparaison intéressante et pertinente pour les acheteurs à petit budget, c’est le fait que vous pouvez généralement acheter une deuxième GTX 1080 dure pour environ 200 $, ce qui la rend un peu plus abordable.

Nous allons découvrir comment ces deux GPU se correspondent en testant 51 jeux et d’ici la fin de cet article nous aurons notre réponse.

Faut-il acheter une GTX 1080 d’occasion, ou dépenser un peu plus pour une Radeon 6600 ? Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas intéressés par l’achat non plus, nous pensons que les résultats seront toujours intéressants, alors allons-y.

Pour les tests, nous utilisons notre système de test Ryzen 7 5800X3D utilisant 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 ainsi que les derniers drivers d’affichage disponibles. La barre redimensionnable a été activée pour tous les jeux testés en 1080p et 1440p. Entrons dedans…

Repères

Tout d’abord, nous avons Fortnite, où la Radeon RX 6600 a confortablement battu la GTX 1080 avec une marge de 17 % aux deux résolutions testées. La GeForce GTX 1080 était toujours très performante et pour ceux qui jouent en 1080p, les fréquences d’images seront acceptables, mais la RX 6600, plus récente et moins chère, est certainement le produit supérieur de ce titre.

Passant à Counter-Strike, nous trouvons des performances similaires entre ces deux GPU et en fait l’ancienne GTX 1080 était un peu plus rapide, même si nous parlons d’une petite différence de 3 % à 1080p avec une marge légèrement plus grande de 9 % à 1440p. Il n’est probablement pas surprenant d’apprendre que l’ancien GPU GeForce fonctionne bien dans les anciens jeux DirectX 9.

Là où il n’a pas bien fonctionné du tout, c’était dans Hitman 3, offrant seulement 78 ips en moyenne à 1080p avec seulement 47 ips à 1440p. Cela signifiait que la Radeon 6600 était 55% plus rapide à 1080p et 60% à 1440p où elle cracha en moyenne 75 ips très jouables.

La différence était si énorme que nous sommes revenus pour nous assurer que tous les paramètres de qualité étaient les mêmes, et bien sûr, ils l’étaient.

Les résultats de God of War étaient beaucoup plus compétitifs et c’était l’une des meilleures performances pour la GeForce GTX 1080 dans un jeu moderne. Les performances étaient pratiquement identiques dans ce jeu, en particulier à 1440p. Il était donc bon de voir la puissante GTX 1080 livrer la marchandise dans un tout nouveau titre, du moins tout nouveau pour PC.

La GTX 1080 s’est également bien comportée dans le nouveau titre de course F1 22 en utilisant le préréglage de haute qualité qui omet le prise en charge du ray tracing. Les performances globales étaient compétitives car cette fois, la Radeon 6600 n’était que 8% plus rapide à 1080p et 10% plus rapide à 1440p.

Forza Horizon 5 fonctionne très bien avec le hardware AMD, en particulier avec la Resizable BAR activée comme nous l’avons testé aujourd’hui. En conséquence, la Radeon 6600 était presque 60 % plus rapide à 1080p et un peu plus de 40 % plus rapide à 1440p.

Certes, la GTX 1080 était assez bonne aux deux résolutions avec bien plus de 60 ips, mais vous obtenez une expérience de taux de rafraîchissement élevé avec le GPU Radeon, ou bien vous pouvez augmenter les paramètres de qualité visuelle.

Les résultats de Doom Eternal sont souvent intéressants et ils n’ont pas déçu ici. À 1080p, la Radeon 6600 a juste réussi à budgéter devant la GeForce GTX 1080, bien que nous ayons vu des creux considérablement meilleurs de 1%.

Cependant, les choses ont changé à 1440p et maintenant la GTX 1080 a pris une avance de 16%, bien que les creux de 1% soient similaires. Il semble que l’Infinity Fabric ne compense pas le manque de bande passante mémoire, donnant au GPU GeForce un net avantage en termes de performances.

Warhammer III est sorti plus tôt cette année, c’est donc un nouveau titre et c’est celui où la GTX 1080 ne fonctionne pas bien du tout, peut-être en raison d’un manque d’optimisation du driver.

En conséquence, la Radeon RX 6600 était 60 % plus rapide à 1080p et 40 % plus rapide à 1440p. Nous avons vu quelques marges comme celle-ci, en particulier dans les nouveaux titres et il ne semble pas toujours y avoir de raison technique à l’écart de performances, donc cela pourrait simplement être dû à l’optimisation du driver.

Je ne peux plus imaginer que Nvidia donne la priorité à Pascal, c’est plus dans la catégorie « ça marche » et si c’est le cas, c’est assez bien.

Passons à Hunt: Showdown, ici la Radeon 6600 était beaucoup plus rapide à 1080p offrant 31% d’images en plus, mais seulement légèrement plus rapide à 1440p. Nous savons depuis un moment que les GPU RDNA2 sont un peu plus limités en bande passante mémoire à des résolutions plus élevées, mais ce genre de différence par rapport à Pascal est surprenant.

Ensuite, nous avons Cyberpunk 2077 et ici la Radeon 6600 est 44% plus rapide à 1080p et 37% plus rapide à 1440p, ce qui montre un peu plus de cohérence entre les deux résolutions testées.

Ce fut une victoire facile pour le GPU Radeon et en utilisant les paramètres de qualité moyenne, il a pu offrir des performances jouables fluides à 1440p alors que la GTX 1080 était visiblement janky avec des creux de trame dans les années 30.

Metro Exodus est un titre sponsorisé par Nvidia et, en tant que version début 2019, Pascal est bien optimisé. La GeForce GTX 1080 correspondait essentiellement au RX 6600 à 1080p, mais comme nous l’avons souvent vu, l’ancien produit phare fait mieux à 1440p et cette fois, il fait beaucoup mieux par rapport au GPU Radeon, offrant un énorme avantage de performances de 38 %. Une victoire rare et très convaincante ici pour l’ancien fleuron GeForce.

Ensuite, nous avons Far Cry 6 et il s’agit d’une version fin 2021 sponsorisée par AMD. Comme nous l’avons vu avec presque tous les jeux sortis récemment, le RX 6600 détruit l’ancienne GTX 1080 offrant 45% de performances en plus à 1080p et 35% de plus à 1440p.

La GTX 1080 était toujours capable de fournir des performances jouables, en particulier à 1080p, mais l’expérience était nettement meilleure avec le nouveau GPU.

Assetto Corsa est une version 2018, un titre assez ancien à ce stade et encore une fois, c’est celui pour lequel Pascal devrait être bien optimisé et cela semble être le cas. La Radeon 6600 n’était que 6% plus rapide à 1080p, tandis que la GTX 1080 a pris la tête à 1440p, mais avec une marge de seulement 3%. Dans l’ensemble, d’excellents résultats des deux GPU.

Tiny Tina’s Wonderlands est une version 2022 et ici, le RX 6600 tond le GTX 1080, offrant près de 50% d’images en plus à 1080p et 29% de plus à 1440p.

Ce sont de grandes marges et, plus important encore, à 1440p, c’était la différence entre 48 et 62 ips en utilisant un préréglage de qualité réduit.

Une autre version de 2022 est Dying Light 2 et une fois de plus, le RX 6600 gère facilement l’ancien GPU Pascal haut de gamme offrant jusqu’à 32% d’images en plus à 1080p et 24% de plus à 1440p.

Les performances supplémentaires à 1440p seront vraiment perceptibles et notez que nous utilisons déjà des paramètres de qualité fortement réduits avec le préréglage de qualité moyenne.

Le dernier jeu que nous examinons individuellement est War Thunder, qui est un autre jeu ancien, bien qu’il ait reçu des mises à jour depuis sa sortie officielle en 2016. Il s’agit d’un jeu plus ancien et, en tant que tel, Pascal sera optimisé pour lui et nous sommes certainement en voyant la preuve avec le RX 6600 et le GTX 1080 au coude à coude à 1080p tandis que le GPU GeForce a avancé à 1440p.

Moyenne de 51 matchs

Nous venons d’examiner les résultats pour beaucoup mais pas tous les 51 jeux testés, il y a donc encore une montagne de données que nous n’avons pas parcourues, mais pour gagner du temps et aller droit au but, nous allons sauter dans la ventilation des graphiques comparant les marges pour tous les jeux testés…

En partant des données 1080p, on voit qu’en moyenne la Radeon RX 6600 était 20% plus rapide, donc une marge moyenne assez importante. Comme nous venons de le voir, de nombreux jeux plus récents voient le GPU Radeon progresser de 20 % ou plus, certains allant bien au-delà de 40 %… en fait, il y avait 8 titres où cela s’est produit.

Pendant ce temps, il n’y avait pas un seul jeu en 1080p où le RX 6600 était plus lent d’une marge de 5% ou plus avec la plus grande perte observée lors du test de Total War: Three Kingdoms où il n’était que 4% plus lent. C’est une nette victoire ici pour le GPU Radeon plus récent et plus orienté budget (bien qu’il soit devenu moins cher récemment en raison de l’inflation bien documentée des prix du GPU).

La marge diminue un peu à 1440p car la Radeon RX 6600 était 13% plus rapide en moyenne à cette résolution. Les résultats sont certainement plus mitigés ici.

Le GPU Radeon a vraiment eu du mal dans Metro Exodus et Doom Eternal, bien que ce soient les deux seuls jeux à voir des marges à deux chiffres. Pendant ce temps, il y avait 17 titres où le GPU Radeon était plus rapide de 20 % ou plus, donc bien que la marge moyenne soit d’environ 13 %, la Radeon RX 6600 était toujours très dominante dans un bon nombre de titres.

Ce que nous avons appris : ancien vs nouveau

Aussi bonne que fût la GeForce GTX 1080 à son époque, six ans, c’est un peu trop long dans le jeu. De bien meilleurs produits sont proposés aujourd’hui et comparer une GTX 1080 d’occasion à 200 $ à une toute nouvelle Radeon RX 6600 à 270 $ est un non-concours, le GPU Radeon valant bien la prime de 30 à 40 %.

Certes, l’amélioration des performances n’est pas toujours trop importante, mais il devient de plus en plus évident que les propriétaires de Pascal sont bien en bas de la liste lorsqu’il s’agit de recevoir des optimisations pour les nouveaux titres, s’ils figurent sur la liste.

Certains n’hésiteront pas à souligner que la Radeon 6600 prend en charge le ray tracing, mais nous pensons que ce n’est pas un facteur à ce niveau de performances car vous devrez faire de gros compromis sur d’autres paramètres de qualité pour obtenir des fréquences d’images jouables avec les effets RT activés dans la plupart des titres. .

FSR 2.0 pourrait mieux évoluer sur le GPU RDNA2, donc il y a cela, mais bien sûr, la méthode de mise à l’échelle d’AMD fonctionne également sur la GTX 1080.

Avec la Radeon RX 6600 comme meilleur GPU en ce moment, c’est cool de la voir dépasser un produit phare de 6 ans, pas nécessairement un produit phare de la génération Pascal, mais c’était le produit phare de 2016.

Le GPU Radeon est également plus abordable, donc c’est un progrès là-bas, bien que dans l’ensemble, il ait été lent pour diverses raisons, aucune plus grande que des versions imaginaires.

Pour ceux d’entre vous qui se balancent entre ces deux GPU, nous espérons que cette revue a été utile et pour ceux d’entre vous qui utilisent encore une GTX 1080, notre conseil est de tenir encore un peu plus longtemps et de voir ce que la prochaine génération apportera en termes de performances et de prix. non seulement pour les nouveaux produits, mais aussi pour les GPU de la génération actuelle.