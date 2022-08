Ellen Ripley sur Alien Isolation 2 et un nouveau jeu 007 avec Unreal Engine 5 ? Un utilisateur nous montre comment ils seraient

Décidément, les créations avec Unreal Engine 5, le tout nouveau moteur d’Epic Games, avec l’idée d’imaginer des jeux qui ne sont pas encore sortis sur le marché ou de réinventer un classique avec des graphismes actuels sont de façon absolue et rigoureuse. Rare est le jour où nous ne voyons pas des projets et de l’artisanat qui nous surprennent encore et encore, donc aujourd’hui ne serait pas moins et nous vous en apportons deux différents : Alien Isolation 2 et un regard imaginaire sur ce que serait le nouveau jeu James Bond de I.O.Interactive.

Alien Isolation 2 avec Ellen Ripley, la suite qu’on mérite

Dans la génération PS3 et Xbox 360, Alien nous a laissé l’un des meilleurs jeux vidéo basés sur la licence Ridley Scott que nous ayons jamais vus. Une horreur de survie complexe et tendue, avec une excellente conception de niveau et, finalement, une expérience d’horreur inoubliable à bord de Sébastopol. Un titre qui ne nous a jamais offert de suite, quelque chose que l’utilisateur de YouTube Enfant Terrible a voulu résoudre. Ou du moins, mettez les dents longues avec une bande-annonce avec Ellen Ripley comme protagoniste et une section audiovisuelle impressionnante. Vidéo à l’intérieur.

À quoi ressemblera le Projet 007 ?

Le projet IO Interactive (Hitman) est toujours en développement, bien qu’aucun détail sur le jeu ne soit connu. Et encore une fois, cet internaute a tenté d’anticiper les événements en créant une bande-annonce ambitieuse qui, si elle était officielle, attirerait rapidement l’attention de tout amateur de la saga. Des poursuites, des infiltrations, la bande-son reconnaissable pour tous et même des détails comme l’Aston Martin préférée de Daniel Craig dans les derniers films 007.

Enfant Terrible est connu pour ce type de travail. Sans aller plus loin, nous avons récemment partagé avec vous l’une de ses œuvres les plus populaires : le nouveau jeu du Seigneur des Anneaux basé sur la trilogie cinématographique de Peter Jackson, avec Unreal Engine 5, bien sûr.

Source | Enfant terrible sur YouTube