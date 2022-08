Intel publie des benchmarks de son Arc A750 prenant le RTX 3060 sur près de 50 jeux

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel s’inquiète probablement de la quantité de couverture négative que ses cartes graphiques dédiées Arc Alchemist ont reçue, ce qui pourrait expliquer pourquoi la société a publié une multitude de références montrant que l’Arc A750 est capable de légèrement surpasser le RTX 3060 de Nvidia.

Intel a dévoilé les benchmarks Arc A750 pour 48 jeux dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Quarante-deux d’entre eux sont des titres DirectX 12 qui incluent Red Dead Redemption 2 et Assassin’s Creed Valhalla, tandis que six sont des jeux Vulkan tels que Doom Eternal et Ghost Recon Breakpoint. Intel insiste sur le fait qu’aucun n’a été sélectionné.

Selon les résultats d’Intel, l’Arc A750 a devancé le RTX 3060 de 3% sur les jeux DirectX 12 à 1080p avec des paramètres Ultra et de 5% à 1440p avec des paramètres élevés. C’était une histoire similaire avec les titres Vulkan, où l’A750 était en avance de 4% (1080p) et 5% (1440p).

Intel a utilisé le même processeur Core i9-12900K pour tous ses benchmarks avec Windows 11. Le PC de test comportait 32 Go de Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5200 C38 à 4 800 MHz avec une carte ASUS ROG Maximus Z690 Hero et un MP600 Pro XT 4 To Lecteur NVMe pour un ensemble de jeux. Pour l’autre ensemble, 32 Go de Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-5600 C36 à 5 600 MHz avec une carte ASUS ROG Maximus Z690 Apex et un disque dur noir 870 EVO 500 Go/WD 8 To ont été utilisés.

L’un des problèmes rencontrés avec les premières critiques des cartes Arc est que leurs drivers ont encore besoin de beaucoup de travail, en particulier en ce qui concerne les jeux DirectX 11. L’A750 de ce test utilisait un driver d’ingénierie Intel, de sorte que les versions finales devraient améliorer légèrement les performances.

Intel n’a pas encore révélé les caractéristiques de l’A750, mais il devrait contenir 24 cœurs Xe, 384 unités d’exécution, 3 072 shaders, 8 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s et un bus mémoire de 192 bits. La carte devrait coûter entre 299 $ et 399 $ lorsqu’elle arrivera plus tard cette année.

Nous avons récemment entendu dire que le projet Arc Alchemist d’Intel semble aller de mal en pis, avec des rapports de revendeurs, de distributeurs potentiels et de fabricants montrant tous peu ou pas d’intérêt pour les cartes pour diverses raisons.

Nous avons récemment examiné l’Arc 3 A380 d’entrée de gamme, la seule carte de la série sortie jusqu’à présent, uniquement en Chine. La performance n’est pas exactement excitante, et c’est encore pire sans la barre redimensionnable.

Certaines personnes, dont le directeur de Jon Peddie Research, pensent qu’Intel devrait abandonner complètement Arc Alchemist, le laissant rejoindre Optane sur la liste des projets que Chipzilla a tués. Étant donné que le groupe Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) a enregistré une perte d’exploitation de 507 millions de dollars au cours du trimestre précédent, ce n’est pas un scénario totalement impensable.