Spotify plonge ses orteils sur le marché de la revente de billets de concert avec le nouveau site Web Live Events

En bref : Spotify a créé un nouveau site Web qui indique son intérêt à tester son potentiel de vente de billets. Le site Spotify Tickets répertorie les événements en direct à venir, et cliquer sur un spectacle fait apparaître une page d’informations avec une option pour acheter des billets. Spotify indique que les prix sont fixés par le lieu, mais qu’il facture des frais de réservation.

Le site Web est similaire au flux d’événements en direct récemment introduit par l’application Spotify, qui permet également aux utilisateurs d’acheter des places pour des concerts via Ticketmaster, AXS, DICE, Eventbrite, See Tickets et d’autres revendeurs. Cependant, il semble que le nouveau site Web ait l’intention de supprimer les intermédiaires. Les utilisateurs achètent les sièges directement via Spotify.

Tous les billets semblent être en admission générale avec des prix relativement raisonnables allant de 17 $ à 45 $, avec des frais de réservation Spotify. Les offres actuelles sont limitées à seulement sept spectacles, dont Limbeck, Osees, Crows, Tokimonsta, Dirty Honey, Four Year Strong et Annie DiRusso, les trois derniers étant déjà épuisés. Cependant, Spotify indique que des billets peuvent toujours être disponibles sur le site.

Spotify agissant en tant qu’agent de billetterie pourrait être une bonne ou une mauvaise chose. Les agents de billetterie sont terribles en général. Ce ne sont guère plus que des scalpeurs légalisés, certains étant pires que d’autres. Il est souvent préférable pour les acheteurs d’acheter directement sur le site dans la mesure du possible. Cependant, cela est devenu presque impossible pour les grands salons puisque les ventes aux agents ne sont pratiquement pas réglementées. Bonne chance pour trouver un billet pour un groupe de renom dans la salle.

« Chez Spotify, nous testons régulièrement de nouveaux produits et idées pour améliorer notre expérience utilisateur. Certains d’entre eux finissent par ouvrir la voie à notre expérience utilisateur plus large et d’autres ne servent que d’apprentissages importants », a déclaré un porte-parole de Spotify à The Verge. « Tickets.spotify.com est notre dernier test. Nous n’avons pas d’autres nouvelles à partager sur les plans futurs pour le moment. »

On ne sait donc pas dans quelle direction Spotify prendra le service s’il gagne du terrain. Il pourrait ne proposer que des billets pour des salles plus petites ou des artistes moins connus pour leur donner plus de visibilité. Cependant, s’il devient suffisamment populaire, il pourrait s’étendre pour inclure des lieux et des événements plus importants, en concurrence avec Ticketmaster.

Tant qu’il reste à l’écart du modèle de tarification dynamique gourmand utilisé par Ticketmaster, il pourrait être en mesure de voler des affaires. À cette fin, la page des conditions d’achat indique actuellement qu’elle ne fixe pas le prix des billets. Le lieu détermine le montant à facturer et Spotify se contente de facturer des frais de réservation.