Kirby 30 Anniversary Music Fest aujourd’hui 11 août: à quelle heure commence-t-il, comment regarder en direct et durée

Cette année marque le 30e anniversaire de l’un des personnages les plus aimés de l’histoire de Nintendo, et aussi celui dont l’origine est l’une des plus curieuses. Après avoir lancé le fantastique Kirby and the Forgotten Land, Nintendo ne va pas laisser la célébration de cet anniversaire important dans un jeu vidéo, mais proposera également un concert gratuit qui se tient aujourd’hui depuis le Tokyo Garden Theatre et qui peut être apprécié complètement autoroute. Nous vous disons comment le voir.

Heure, durée et comment voir le concert de Kirby

Ce concert aura lieu aujourd’hui 11 août à 11h00 heure péninsulaire. Comme annoncé par le compte Twitter officiel de Nintendo, il sera entièrement en japonais et ne sera pas traduit dans d’autres langues. Bien qu’ils puissent le suivre en direct, au cas où ce ne serait pas possible, ceux de Kyoto publieront la vidéo plus tard pour ceux qui n’ont pas pu la voir de cette façon, ou pour tous ceux qui veulent la revivre.

Comment le voir ? Très simple, nous vous laissons la vidéo de la chaîne YouTube qui proposera ce concert dans quelques instants.

Et si le concert vous donne envie de plus de Kirby, rappelez-vous que comme nous l’avons déjà dit, Kirby and the Forgotten Land est déjà disponible sur Nintendo Switch. « Avec une dernière ligne droite intense, un après-match essentiel et une grande variété de capacités et de transformations, le résultat final est celui d’une aventure bien équilibrée en combat, exploration et plateforme », a déclaré Salva Fernández dans son analyse.

Par contre, si vous en voulez encore plus, il y a quelques mois nous avons publié ce top avec les meilleurs jeux de la boule rose sympa et gourmande.