Alternatives à Fall Guys pour jouer sur mobile

Quand Epic Games a annoncé qu’ils travaillaient pour rendre Fall Guys gratuit, nous avons tous rapidement pensé que le jeu arriverait sur les terminaux mobiles. Et la vérité est que, sur le papier, ce titre aurait dû atteindre iOS et Android à un moment donné. Le 21 juin, Fall Guys était de retour sous les projecteurs lorsqu’Epic l’a de nouveau publié, désormais entièrement gratuit. Fall Guys : Free For All est revenu à nouveau dans la saison 1. Il a hérité, comment pourrait-il en être autrement, de la passe de combat qui a donné tant de succès à Fortnite. Et il a atteint de nouvelles plates-formes, mettant en évidence les consoles Nintendo Switch et Microsoft. Cependant, les versions iOS et Android manquent toujours.

Une fois que le développement est devenu une partie de l’équipe Epic, le mobile est à nouveau un mystère. Pour l’instant, il ne semble pas qu’Epic Games s’intéresse beaucoup au marché de la téléphonie mobile – il est possible que celui formé entre cette société, Apple et Google avec Fortnite soit en partie à blâmer. Par conséquent, au lieu de nous faire espérer avec des jeux qui n’atteindront probablement jamais nos terminaux mobiles, la meilleure chose à faire est de proposer les meilleures alternatives à Fall Guys que nous pouvons trouver pour nos smartphones.

Alternatives à Fall Guys pour mobile

Comme cela arrive généralement dans ces cas, de nombreux développeurs ont profité du fait qu’il n’y a pas de versions mobiles de Fall Guys et se sont mis au travail pour créer leurs versions. Si vous aimez Fall Guys et que vous voulez une alternative pour votre mobile, voici quelques-uns des meilleurs jeux que vous trouverez pour iOS et Android :

oopstacles

Sa mécanique est vraiment similaire à Fall Guys. Ce titre développé par Crystal Pug nous invite à emmener un personnage à travers une série de scénarios dans lesquels le but n’est pas de tomber. Les personnages semblent être inspirés de LEGO, et ils ont beaucoup de place pour la personnalisation.

En ce qui concerne les scénarios, Oopstacles propose une grande variété d’environnements. Ils sont simples, mais ils ont beaucoup de formes géométriques et d’artefacts en mouvement qui feront tout leur possible pour nous empêcher d’atteindre l’objectif. Les graphismes de ce jeu ne sont pas aussi élaborés que ceux du jeu original, puisqu’ils sont un peu plus caricaturaux, mais en général, on peut dire qu’ils ressemblent à ceux du titre Mediatonic.

D’un autre côté, Oopstacles est un jeu qui peut être apprécié même si vous n’avez pas de connexion Internet. Il a les modes suivants :

Mode défi : C’est le mode histoire du jeu. Il a plus d’un millier de niveaux différents dans lesquels nous jouerons comme dans un jeu de plateforme 3D d’une vie. Ce mode garantit des heures de plaisir au cas où vous n’auriez pas de connexion réseau, ou simplement, si vous voulez avoir un jeu plus détendu.

Mode multijoueur : son fonctionnement est identique à celui de Fall Guys. Vous pouvez participer aux jeux seul ou avec des amis.

Autres modes : Comme si cela ne suffisait pas, Oopstacles dispose également d’un mode qui vous permet de contrôler le personnage en donnant des voix au microphone de votre mobile. Vous pouvez également réaliser des clips de vos jeux avec un éditeur intégré au jeu et qui vous permet d’exporter des GIFs à poster sur les réseaux sociaux.

Concernant les mobiles compatibles, vous pouvez télécharger ce jeu aussi bien sur les téléphones iOS que sur les terminaux Android. La première version de ce jeu remonte à 2017, son lancement est donc antérieur à celui de Fall Guys.

Mecs d’automne

Son nom ne cache pas le fait qu’il est un autre plagiat de Fall Guys. Il fonctionne exactement de la même manière que le jeu original et nous permet de concourir en ligne dans des jeux avec un maximum de 39 adversaires. Bien sûr, avec un peu moins de budget.

Son point fort est la personnalisation, car Fall Dudes te permet de personnaliser ton personnage avec toutes sortes de tenues, de couleurs et de formes pour que tu puisses jouer à tes jeux avec un personnage totalement original.

Ce jeu est disponible sur les deux principales plateformes mobiles, car il existe des versions pour Android et aussi pour iPhone et iPad.

Bombergrounds : Battle Royale

Ce titre est disponible sur mobile et aussi sur PC. Ce n’est pas un plagiat de Fall Guys, mais il s’inspire de la mécanique de ce jeu et de l’ajout à celui du mythique Bomberman. Le résultat est un jeu très amusant dans lequel nous nous affrontons dans un Battle Royale pour rester sur une plate-forme en évitant d’être bombardé.

Au niveau graphique, c’est un jeu qui s’annonce plutôt bien. Ses multiples modes de jeu et son ensemble varié de cartes peuvent vous offrir de nombreuses heures de plaisir avec votre mobile. Et c’est que Bombergrounds ne vous rend pas seulement la tâche difficile avec les obstacles et les autres joueurs qui poussent, car les explosions vous feront également tomber dans le vide, mettant fin à votre partie.

Quant à la personnalisation, ce jeu a une très bonne variété de personnages qui peuvent être personnalisés avec toutes sortes d’accessoires. De plus, ils ne se sont pas limités à copier Fall Guys, car il y a beaucoup de choix et on peut sélectionner des animaux et bien d’autres personnages pour ne jamais s’ennuyer.

Si vous êtes intéressé par ce jeu, vous l’avez dans l’App Store d’Apple et également dans Google Play pour Android. Si vous préférez y jouer sur PC, vous l’avez sur Steam en free-to-play.