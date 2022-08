Comment fonctionne BeReal, le nouveau réseau social qui vous montre comment vous êtes vraiment

La raison de son succès est son fonctionnement particulier. BeReal se concentre sur les photos mais a des règles très précises pour les partager : vous ne pouvez publier qu’une photo par jour dans les deux minutes suivant la réception de la notification de l’application.

Les réseaux sociaux sont à une époque de grands changements. Le récent rebranding de Meta par Mark Zuckerberg fait que les plateformes Facebook et Instagram se concentrent de plus en plus sur les vidéos, afin de contrer la propagation de TikTok, qui appartient à la société privée chinoise ByteDance. Une manière qui ne convainc pourtant pas les utilisateurs, notamment Instagram : ces derniers jours, des influenceuses de grande envergure telles que Kylie Jenner, Kim Kardashian et Chiara Ferragni ont donné naissance au slogan « Make Instagram Instagram Again », pour donner une nouvelle centralité à relation entre les amis que vous suivez et les photos, au lieu de vidéos et de bobines de comptes inconnus sponsorisés ou poussés par l’algorithme.

Dans ce chaos social en crise d’identité, il y en a un qui a au contraire les idées très claires, obtenant des retours positifs des utilisateurs, bien qu’il soit très jeune par rapport à ses concurrents. Il s’agit de BeReal, une plateforme française née en 2020 qui ces derniers jours a grimpé dans les palmarès de l’App Store américain, dépassant même TikTok, Instagram et Twitter. La raison de son succès est son fonctionnement particulier. BeReal se concentre sur les photos mais a des règles très précises pour les partager : vous ne pouvez publier qu’une photo par jour dans les deux minutes suivant la réception de la notification de l’application.

En particulier, un selfie et une photo prise par l’appareil photo principal sont requis. Une « contrainte créative », comme celle des caractères limités de Twitter, pour stimuler les utilisateurs. Pour le reste, pas de likes ni de followers : l’objectif de BeReal n’est pas de créer une énième plateforme pour les créateurs de contenu et les entreprises mais un lieu intime et authentique, loin des filtres lustrés des réseaux sociaux concurrents, pour renouer avec ses amis. Un concept réaffirmé non seulement par le nom de l’appli, « to be real », mais aussi par son slogan qui se lit comme suit : « vos amis pour de vrai », vos amis pour de vrai. L’équipe derrière le développement de l’application a déclaré que BeReal n’est pas nécessaire pour devenir célèbre, mais veut être une alternative pour ceux qui veulent partager leur contenu avec des personnes de confiance sans prétendre montrer une vie merveilleuse, apparente et obsessionnelle. les goûts et les interactions pour capter l’attention des entreprises.