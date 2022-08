Geoff Keighley réchauffe la Gamescom 2022 avec plus de 30 jeux ; date, heure et comment regarder l’événement en direct

La Gamescom 2022 approche à grands pas : elle aura lieu ce mois-ci, le mardi 23 août, et l’une des figures les plus récurrentes de la scène événementielle vidéoludique commence à faire monter les attentes des joueurs. Il s’agit de Geoff Keighley, le présentateur populaire qui promet des nouvelles de plus de 30 jeux sur Opening Night Live et nous laisse un aperçu de ce que nous verrons : les créateurs de Subnautica annonceront un nouveau titre de science-fiction. Ci-dessous, nous vous offrons tous les détails afin que vous ne manquiez de rien.

Quand et quelle heure est-il et comment suivre la Gamescom 2022 Opening Night Live en ligne ?

L’événement débutera le mardi 23 août à 20h00 (heure de la France) et durera 2 heures. Vous pourrez regarder la conférence en direct via la chaîne officielle Gamescom 2022 sur YouTube. Ci-dessous, nous vous proposons le calendrier complet pour de France, l’Amérique latine et les États-Unis.

France () : à 20h00

France (îles Canaries) : à 19h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 17h00

Chili : à 14h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 14h00

États-Unis (PT) : à 11h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 13h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Il reste encore des détails à connaître concernant les entreprises qui participeront à l’événement, même si nous savons depuis longtemps que Nintendo n’y sera pas.

Source | Geoff Keighley dans Twitter