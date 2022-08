Regardez Samsung dévoiler le Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 lors de son événement Unpacked ici à 6h PT / 9h HE

Quelque chose à attendre avec impatience : c’est aujourd’hui que Samsung dévoile les derniers modèles de ce qui est devenu une série très populaire de pliables. Le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 seront les principales attractions de son événement Unpacked, et vous pouvez regarder le tout en direct ici à 6h PT / 9h HE / 14h BST.

Il est à peu près certain que les conceptions des deux derniers pliables ressembleront beaucoup à leurs prédécesseurs – les rendus qui ont fui suggèrent de distinguer les deux générations ne sera pas facile. Les caractéristiques divulguées affirment cependant que le Fold 4 sera plus court que le modèle de l’année dernière pour permettre un affichage avant plus large. On dit aussi qu’il pèse environ 20 g de moins. Malheureusement, il semble que les rumeurs d’un slot S-Pen intégré dans le châssis, de style Galaxy Note, étaient incorrectes.

Un changement visible important est attendu dans ce que certains considèrent comme le pire élément des téléphones, le pli, qui serait beaucoup moins visible dans le Z Fold 4 et le Z Flip 4 par rapport à leurs prédécesseurs.

Les plus grandes mises à niveau se trouveront à l’intérieur des combinés. Selon les rumeurs, les deux incluraient le dernier et le meilleur SoC mobile de Qualcomm : le Snapdragon 8+ Gen 1, qui contient une foule de mises à niveau que vous pouvez lire ici.

Ailleurs, le Fold 4 devrait comporter un appareil photo 50MP, une mise à niveau par rapport au tireur 12MP du Fold 3. Quant au Flip 4, ses principales améliorations incluent l’augmentation de la batterie à 3 700 mAh et une charge filaire de 25 W.

Rendus officiels du plateau tournant 3D des Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro : https://t.co/a3h98hpzme – Evan Blass (@evleaks) 7 juillet 2022

Ce ne sont pas seulement les téléphones pliables que Samsung dévoilera lors de l’événement. La Galaxy Watch 5 Pro sera également exposée. On dit que la smartwatch abandonne la lunette tournante familière et a une durée de vie de la batterie et une vitesse de charge bien améliorées.

Samsung lèvera également le couvercle sur le Galaxy Buds Pro 2. Une meilleure autonomie de la batterie serait à nouveau l’une des principales mises à niveau, et il y a des rumeurs selon lesquelles ils prendront en charge l’audio 24 bits.

Il sera intéressant de voir comment Samsung fixe le prix de ses nouveaux pliables, étant donné que de nombreuses personnes évitent les achats de luxe coûteux dans l’économie chancelante actuelle. Assurez-vous de revenir dans quelques heures et de regarder le livestream pour savoir, et si Samsung abandonne la partie « Z » des noms en raison de l’association russe, comme la rumeur l’avait annoncé précédemment.