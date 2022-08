Hamilton révèle pourquoi il a refusé un rôle dans Top Gun Maverick et comment il a déçu Tom Cruise

Dans une interview pour Vanity Fair, Lewis Hamilton a reconnu qu’il était très proche de faire partie de Top Gun : Maverick. Le septuple champion du monde de Formule 1 est devenu obsédé par la saga après avoir vu le film original de 1986 et était tellement fou à l’annonce de sa suite qu’il a même contacté Tom Cruise pour le supplier de l’inclure dans le film, même si c’était dans un rôle de support et pas de lignes de dialogue.

« Quand j’ai entendu qu’il y avait une deuxième partie en route, je me suis dit… mon Dieu, je dois parler à Tom », a expliqué Hamilton en riant. « Je lui ai dit que je me fichais du rôle qu’ils me donnaient. Comme si je devais balayer en arrière-plan pendant une scène où je n’avais pas l’air bien. » Cruise, mon vieux, a non seulement accepté, mais il a proposé de jouer un pilote de chasse.

Malheureusement pour Hamilton et ses fans, le calendrier de tournage de Top Gun: Maverick a coïncidé avec la fin de la saison de Formule 1, dans laquelle Hamilton jouait pour le championnat avec Max Verstappen, et il a dû appeler Tom Cruise et Joseph Kosinski pour s’excuser et descendre du bateau (ou de l’avion, dans ce cas). Le pilote dit que c’était « l’appel le plus décevant que j’aie jamais fait ».

Imaginez ce qu’il a dû ressentir quand, en plus, il a perdu le championnat du monde dans le dernier tour de la dernière course. Ou quand il a été témoin de la façon dont Top Gun: Maverick a fait exploser le box-office, a enivré les critiques et le public, et s’est glissé dans le club sélect des 50 films qui ont dépassé les 1 000 millions de recettes. Les poupées vaudous que Lobato lui met depuis 2007 semblent avoir porté leurs fruits.

Le nouveau film de Hamilton avec Brad Pitt dans le style d’Alonso

Loin de mettre fin à sa relation avec le monde du cinéma, Hamilton sera l’un des producteurs du nouveau film de Kosinski (encore sans nom) après Top Gun : Maverick. Un projet avec Brad Pitt en vedette principale où l’acteur primé incarnera un vétéran pilote de Formule 1 qui revient de sa retraite pour se battre avec les titans de la discipline et aider une jeune recrue à se frayer un chemin dans le secteur. Ce n’est pas l’histoire de Fernando Alonso après ses années sabbatiques à Indy, Le Mans et Daytona. Les titans susmentionnés ne sont pas Hamilton, Verstappen et Vettel. Et cette jeune recrue n’est pas Carlos Sainz, mais sans aucun doute les réminiscences sont là.

Hamilton ne sera pas le seul à vouloir enlever l’épine du septième art, mais aussi Pitt lui-même, qui allait tourner avec Tom Cruise le film Ford vs Ferrari que Christian Bale et Matt Damon ont fini par faire. Deux nouveaux exemples parmi les nombreux « que se serait-il passé si…? » qui se produisent tous les jours à Hollywood.