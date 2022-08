Les nouveaux écouteurs sans fil Momentum 4 de Sennheiser ont une autonomie de 60 heures

En bref : Sennheiser ajoute un nouveau membre à sa gamme d’écouteurs sans fil Momentum avec un tout nouveau design et une batterie longue durée. Le casque sans fil Sennheiser Momentum 4 est doté de haut-parleurs de 42 mm avec une plage de fréquences de 6 Hz à 22 kHz. Les canettes sont équipées d’un bandeau rembourré et de coussinets rembourrés, et peuvent se plier à plat pour un transport plus facile.

L’annulation adaptative du bruit est conçue pour stimuler l’immersion, mais lorsque le monde extérieur fait signe, les porteurs peuvent répondre à l’appel d’une simple pression sur le pavé tactile intégré pour passer en mode transparence.

Lorsqu’il est associé à l’application Smart Control de Sennheiser, les utilisateurs peuvent accéder à la fonction d’égalisation intégrée, à divers modes sonores et à la fonction de personnalisation du son pour affiner l’expérience d’écoute. Cette dernière fonctionnalité analyse les préférences d’écoute de l’utilisateur et ajuste automatiquement les paramètres en fonction de ses goûts.

La fonction Smart Pause, quant à elle, arrête automatiquement la lecture lorsque les écouteurs sont retirés et reprend l’action lorsque vous les remettez.

Le dernier né de Sennheiser contient par ailleurs deux microphones par côté pour la suppression du bruit ainsi que les appels et l’interaction avec l’assistant vocal. Mais là où ce casque impressionne vraiment, c’est dans la durée de vie de la batterie.

Selon Sennheiser, les écouteurs sont bons pour jusqu’à 60 heures d’écoute de musique via Bluetooth avec la suppression adaptative du bruit activée (lorsqu’ils sont testés sur un iPhone à un volume moyen). La batterie lithium-ion prend environ deux heures pour se recharger complètement, mais si vous êtes pressé, vous pouvez obtenir jusqu’à quatre heures d’autonomie avec une charge rapide de cinq minutes. Un panneau LED transmet l’état de la batterie et d’autres informations utiles.

Les écouteurs sont livrés avec un câble de charge USB, une socket audio 3,5 mm pour un fonctionnement filaire, un adaptateur en vol pour se connecter au système de divertissement d’un avion et une mallette de transport. La conception supra-auriculaire ajoute un peu de volume, mais beaucoup trouvent que ce style est de loin supérieur aux écouteurs et aux boîtiers supra-auriculaires en termes de confort.

Les écouteurs sans fil Sennheiser Momentum 4 sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui au prix de 349,95 $. Attendez-vous à ce qu’ils soient expédiés le 23 août.