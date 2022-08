Bandai Namco transforme Pac-Man en un film d’action en direct

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Bandai Namco Entertainment aurait sélectionné un candidat improbable comme matériau source pour une prochaine adaptation cinématographique en direct. Selon The Hollywood Reporter, Bandai Namco s’associe à Wayfarer Studios pour créer un film Pac-Man. Le film sera basé sur une idée originale de Chuck Williams de Lightbeam Entertainment, qui a été producteur associé du film Sonic the Hedgehog 2020.

Pac-Man a frappé les arcades en 1980. Les joueurs contrôlaient le titulaire Pac-Man et étaient chargés de manger tous les points d’un labyrinthe tout en évitant quatre fantômes colorés. Chaque fantôme avait sa propre « personnalité » basée sur une intelligence artificielle unique.

Les joueurs pouvaient passer au niveau suivant en mangeant tous les points d’un labyrinthe donné. La difficulté augmentait à chaque niveau : les fantômes se déplaçaient plus rapidement et les power-ups diminuaient en durée, pour finalement disparaître complètement. Un bug résultant d’une erreur de débordement de mémoire qui se déclenche au niveau 256 entraîne un chargement incorrect de la moitié de l’écran, rendant ainsi impossible la fin du niveau et mettant fin prématurément au jeu.

Pac-Man a été un jeu à succès massif et est devenu l’un des titres les plus vendus et les plus rentables de tous les temps. Il a engendré une corne d’abondance de marchandises, huit Guinness World Records, deux émissions de télévision et de nombreux films. Le prochain film sera le premier long métrage basé sur la propriété intellectuelle.

Bien que sa place en tant qu’icône de la culture pop ne soit pas remise en question, il faut se demander s’il s’agit du meilleur choix pour un long métrage. Bandai Namco possède un vaste catalogue de propriété intellectuelle originale qui pourrait servir de base à des longs métrages potentiellement géniaux, notamment Ridge Racer, Time Crisis, Ace Combat et Pole Position.

Un thriller de science-fiction en direct basé sur Tetris devait commencer le tournage en 2017 avec l’aimable autorisation de Threshold Entertainment. Le film aurait eu un budget de 80 millions de dollars mais aurait apparemment disparu de la surface de la Terre. Un film Tetris distinct relatant le développement du jeu devrait sortir plus tard cette année.